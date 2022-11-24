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Dev projede sona gelindi: Türkiye'nin en yüksek ayaklı viyadüğü trafiğe açılıyor

Türkiye, karayolu taşımacılığında arka arkaya hizmete aldığı projelerle yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Konya'da yapımı tamamlanan ve Akdeniz ile İç Anadolu'yu kesintisiz birbirine bağlayacak Eğiste Hadimi Viyadüğü trafiğe açılıyor. Türkiye'nin en yüksek ve en uzun dengeli konsol köprüsü olacak viyadük, 12,5 metre platform genişliğe sahip 2 farklı köprü şeklinde projelendirildi.

24.11.2022 19:26 - Son Güncelleme: 24.11.2022 20:03
Dev projede sona gelindi: Türkiye’nin en yüksek ayaklı viyadüğü trafiğe açılıyor

Konya'da yapımı tamamlanan ve Akdeniz ile İç Anadolu'yu kesintisiz birbirine bağlayacak Eğiste Hadimi Viyadüğü trafiğe açılıyor.

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Dev projede sona gelindi: Türkiye’nin en yüksek ayaklı viyadüğü trafiğe açılıyor

Toroslar üzerinde "dengeli konsol" yapım metoduna göre yükseklikleri 42-166 metre olan, 8 orta ve 2 kenar ayak üzerinde Karayolları Genel Müdürlüğünce projelendirilen Eğiste Hadimi Viyadüğü'nde çalışmalar tamamlandı.

Dev projede sona gelindi: Türkiye’nin en yüksek ayaklı viyadüğü trafiğe açılıyor

Türkiye'nin en yüksek ve en uzun dengeli konsol köprüsü olacak viyadük, 12,5 metre platform genişliğe sahip 2 farklı köprü şeklinde projelendirildi.

Dev projede sona gelindi: Türkiye’nin en yüksek ayaklı viyadüğü trafiğe açılıyor

Eğiste Hadimi Viyadüğü, gidiş-geliş güzergahında 4 şeritte trafiğe hizmet verecek.

Dev projede sona gelindi: Türkiye’nin en yüksek ayaklı viyadüğü trafiğe açılıyor

Mevcut iki yönlü yolun standartlarının ve bu kapsamda trafik, yol ve sürüş güvenliğinin artırılması için yapılan Eğiste Hadimi Viyadüğü, mevcut yola göre yaklaşık 4 bin 400 metre kısalma sağlayacak..

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