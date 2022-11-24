Dev projede sona gelindi: Türkiye'nin en yüksek ayaklı viyadüğü trafiğe açılıyor
Türkiye, karayolu taşımacılığında arka arkaya hizmete aldığı projelerle yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Konya'da yapımı tamamlanan ve Akdeniz ile İç Anadolu'yu kesintisiz birbirine bağlayacak Eğiste Hadimi Viyadüğü trafiğe açılıyor. Türkiye'nin en yüksek ve en uzun dengeli konsol köprüsü olacak viyadük, 12,5 metre platform genişliğe sahip 2 farklı köprü şeklinde projelendirildi.
24.11.2022 19:26 - Son Güncelleme: 24.11.2022 20:03
Konya'da yapımı tamamlanan ve Akdeniz ile İç Anadolu'yu kesintisiz birbirine bağlayacak Eğiste Hadimi Viyadüğü trafiğe açılıyor.
Toroslar üzerinde "dengeli konsol" yapım metoduna göre yükseklikleri 42-166 metre olan, 8 orta ve 2 kenar ayak üzerinde Karayolları Genel Müdürlüğünce projelendirilen Eğiste Hadimi Viyadüğü'nde çalışmalar tamamlandı.
Türkiye'nin en yüksek ve en uzun dengeli konsol köprüsü olacak viyadük, 12,5 metre platform genişliğe sahip 2 farklı köprü şeklinde projelendirildi.
Mevcut iki yönlü yolun standartlarının ve bu kapsamda trafik, yol ve sürüş güvenliğinin artırılması için yapılan Eğiste Hadimi Viyadüğü, mevcut yola göre yaklaşık 4 bin 400 metre kısalma sağlayacak..