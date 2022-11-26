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    • 26.11.2022 16:40
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    Konya barınak katliamı videosu sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Başkan Erdoğan açıkladı! 'Tutuklandılar!' Köpekleri kürekle öldüren görevliler CEZAEVİNDE!

    Konya'da çekilen görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Barınakta çekilen videoda bir köpek kafasına kürekle vurularak öldürüldü. Çok sayıda ünlü ismin de tepki gösterdiği olay sonrası Konya Büyükşehir Belediyesi açıklama yaptı. Peki, Köpekleri kürekle öldüren görevliler TUTUKLANDI MI? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan açıkladı! ’Tutuklandılar!’

    Konya'da Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ndeki görevlinin bir köpeğe elindeki kürekle vurarak ölümüne neden olduğu iddia edilen görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Çekilen görüntüler hakkında açıklama geldi. Peki, Konya barınak olayı nedir? Köpekleri kürekle öldüren görevliler TUTUKLANDI MI? İşte merak edilenler!

    KÖPEĞE EZİYET EDENLER TUTUKLANDI

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamada Konya'da köpeğe işkence eden zanlıların tutuklandığı belirtildi.

    BARINAKTA KÖPEĞE ŞİDDET

    Aslında ülkemizin en modern tesisi olan belediyemizin hayvan barınağında görevli iki vicdansızın sebep olduğu görüntüleri üzüntüyle takip ettik. Haklarında adli ve idari takibat başlatılan sorumlular tutuklanmış, bir daha benzeri görüntülerin yaşanmaması için gereken tedbirler alınmıştır.

    ''KİMSE HAYVANLARA EZİYET EDEMEZ''

    Kimse hayvanlara eziyet edemez. Dünyamızdaki canlı ve cansız tüm varlıklar gibi hayvanlar da bize Allah'ın bir emanetidir. Onlara asla eziyet etmeyeceğiz, kötü davranmayacağız.''

        Konya Büyükşehir Belediyesine ait Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bir görevlinin elindeki kürekle bir köpeğe vurarak ölümüne neden olduğu iddia edilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

        Konya köpek barınağında dehşete düşüren görüntüler infial yarattı

        Milyonlarca kullanıcının tepki gösterdiği durum bir anda sosyal medya uygulaması olan Twitter'da en çok konuşulanlar arasında ilk sıraya yükseldi. Çok sayıda ünlü ismin de tepki gösterdiği olay sonrası Konya Büyükşehir Belediyesi açıklama yaptı.

        KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AÇIKLAMA YAPTI

        Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Belediye söz konusu olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade ederek, "Hayvan Rehabilitasyon Merkezimizde yaşandığı iddia edilen üzücü olay hakkında soruşturma başlatılmıştır.

        Konya hayvan barınağında rezil görüntüler! Caniler yakalandı

            Bu hususlarda kurumsal hassasiyetimiz en üst noktadadır. Konu etraflıca değerlendirilerek sorumlular hakkında yasal işlem ve suç duyurusu yapılacaktır" denildi.

            GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

            Konya Büyükşehir Belediyesi sorumlu şube müdürünün görevden uzaklaştırılması ve olaya karışan işçilerin iş akdininin feshedilmesine ilişkin alınan kararı paylaştı. Sosyal medyada duyurulan karar, "Medyada yayınlanan görüntülerle ilgili sorumlular hakkında yasal süreç başlatılmıştır. Konu hassasiyetle takip edilmektedir." ifadesiyle paylaşıldı.

            Sosyal medyada paylaşılan görüntünün ardından barınakta Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından inceleme başlatıldı.

            TEPKİLER KARŞILIK BULDU
            Sosyal medya kullanıcıları yaşananlara sert bir dille tepki göstererek bu saldırıyı gerçekleştirenler için harekete geçilmesi talebinde bulundu.

            Sorumlular hakkında Büyükşehir Belediyesi ve savcılık tarafından harekete geçilmesiyle bir nebze olsun yürekler ferahladı.
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            Haberler Güncel Konya barınak katliamı videosu sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Başkan Erdoğan açıkladı! 'Tutuklandılar!' Köpekleri kürekle öldüren görevliler CEZAEVİNDE!
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