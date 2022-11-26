Konya barınak katliamı videosu sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Başkan Erdoğan açıkladı! 'Tutuklandılar!' Köpekleri kürekle öldüren görevliler CEZAEVİNDE!

Konya'da Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ndeki görevlinin bir köpeğe elindeki kürekle vurarak ölümüne neden olduğu iddia edilen görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Çekilen görüntüler hakkında açıklama geldi. Peki, Konya barınak olayı nedir? Köpekleri kürekle öldüren görevliler TUTUKLANDI MI? İşte merak edilenler!
KÖPEĞE EZİYET EDENLER TUTUKLANDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamada Konya'da köpeğe işkence eden zanlıların tutuklandığı belirtildi.
BARINAKTA KÖPEĞE ŞİDDET
Aslında ülkemizin en modern tesisi olan belediyemizin hayvan barınağında görevli iki vicdansızın sebep olduğu görüntüleri üzüntüyle takip ettik. Haklarında adli ve idari takibat başlatılan sorumlular tutuklanmış, bir daha benzeri görüntülerin yaşanmaması için gereken tedbirler alınmıştır.
''KİMSE HAYVANLARA EZİYET EDEMEZ''
Kimse hayvanlara eziyet edemez. Dünyamızdaki canlı ve cansız tüm varlıklar gibi hayvanlar da bize Allah'ın bir emanetidir. Onlara asla eziyet etmeyeceğiz, kötü davranmayacağız.''