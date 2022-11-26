Konya barınak katliamı videosu sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Başkan Erdoğan açıkladı! 'Tutuklandılar!' Köpekleri kürekle öldüren görevliler CEZAEVİNDE!

BARINAKTA KÖPEĞE ŞİDDET

Aslında ülkemizin en modern tesisi olan belediyemizin hayvan barınağında görevli iki vicdansızın sebep olduğu görüntüleri üzüntüyle takip ettik. Haklarında adli ve idari takibat başlatılan sorumlular tutuklanmış, bir daha benzeri görüntülerin yaşanmaması için gereken tedbirler alınmıştır.