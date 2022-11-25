İstanbul'a su taşıyan barajlarda büyük tehlike! Barajlar alarm veriyor | Barajların doluluk oranı

Edirne'de bulunan 6 barajda Mart ayında 286 milyon 977 bin metreküp olarak ölçülen su miktarı, Kasım ayı itibarı ile 190 milyon 949 bin metreküpe düştüğü gözlenirken, Kırklareli'ndeki 4 barajda ise Mart ayında 277 milyon 30 bin metreküp olan su miktarı Kasım ayında 170 milyon 495 bine geriledi. Tekirdağ'da bulunan 4 barajda ise aynı dönemde 209 milyon 266 bin metreküp olan su miktarı, 162 milyon 889 metreküpe düştü.