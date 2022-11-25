Karkamış'ta hain saldırı! Küçük Hasan'ın şehit olduğu evde acı manzara: Boğazların düğümlendiği anlar

Terör örgütü PKK/YPG, geçtiğimiz günlerde Gaziantep'in Karkamış ilçesine peş peşe roketli ve havanlı saldırı düzenledi. Kocatepe İlkokulu, Nigar Tiryakioğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi, Karkamış Anaokulu ile çok sayıda ev ve iş yeri saldırıların hedefi oldu.

Peş peşe saldırılarda Kocatepe İlkokulu'nda öğretmenlik yapan Ayşenur Alkan (22) ile Etiler Mahallesi'ndeki evinde şarapnellere hedef olan Hasan Karataş (5) şehit oldu.

19 YARALIDAN 13'Ü TABURCU EDİLDİ

Şarapnel parçalarının isabet etmesi sonucu yaralanan 19 kişi ise hastanelere kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan 13 kişi, taburcu edildi. 5 aylık hamile Büşra Karataş ile bebeğinin de aralarında olduğu 6 yaralının tedavisi sürüyor.