Karkamış'ta hain saldırı! Küçük Hasan'ın şehit olduğu evde acı manzara: Boğazların düğümlendiği anlar

Terör örgütü PKK/YPG, geçtiğimiz günlerde Gaziantep'in Karkamış ilçesine peş peşe roketli ve havanlı saldırı düzenledi. Kocatepe İlkokulu, Nigar Tiryakioğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi, Karkamış Anaokulu ile çok sayıda ev ve iş yeri saldırıların hedefi oldu.
Peş peşe saldırılarda Kocatepe İlkokulu'nda öğretmenlik yapan Ayşenur Alkan (22) ile Etiler Mahallesi'ndeki evinde şarapnellere hedef olan Hasan Karataş (5) şehit oldu.
19 YARALIDAN 13'Ü TABURCU EDİLDİ
Şarapnel parçalarının isabet etmesi sonucu yaralanan 19 kişi ise hastanelere kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan 13 kişi, taburcu edildi. 5 aylık hamile Büşra Karataş ile bebeğinin de aralarında olduğu 6 yaralının tedavisi sürüyor.
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi gören Karataş ile bebeğinin entübe durumdan çıktığı bildirildi.
HASAN'IN HAYALİ TIR ŞOFÖRÜ OLMAKTI
Gaziantep'in Karkamış ilçesine terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca Suriye'nin kuzeyinden dün atılan roket-havanlar nedeniyle hayatını kaybeden 5 yaşındaki Hasan Karataş'ın annesi Dilan Karataş terörü lanetledi.
İlçe merkezindeki Okul Caddesi'nde yer alan 3 katlı evin 2. katına isabet eden roket-havan, evde bulunan küçük Hasan'ı hayattan kopardı.
Eşi Zeki Karataş'ın tırlarının bulunduğunu ve hayatının önemli bölümünü yollarda geçirdiğini anlatan Karataş, oğlunun da babası gibi tır şoförü olmayı hayal ettiğini belirtti.