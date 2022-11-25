Valiliğin kararının ardından İBB’den duyuru: Metrolar Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmayacak

İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım Pazar günü gerçekleştirilen hain terör saldırısı sonucunda 6 vatandaşımız şehit olurken 81 vatandaşımızda yaralanmıştı.
Saldırı sonrasında caddedeki banklar kaldırılarak kısa süreliğine yaya trafiğine kapatılmıştı. Kalleş bombalı saldırının ardından İstanbul Valiliği, Taksim'de bazı yeni önlemler aldı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından terör saldırısı sonrasında caddede, huzur ve asayişin korunması, mevcut yaya trafiği akışının hızlandırılması konularında alınması gereken önlemlere ilişkin bir "Genel Emir" yayınladı.
ŞİŞHANE VE TAKSİM İSTASYONLARINDA METRO DURMAYACAK
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul Valiliği'nin kararıyla M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Şişhane ve Taksim istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş füniküler hattının işletmeye kapalı olacağını açıkladı.