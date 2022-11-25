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    • 25.11.2022 15:45
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    • 25.11.2022 15:51
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    Valiliğin kararının ardından İBB’den duyuru: Metrolar Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmayacak

    İstanbul’da bulunan İstiklal Caddesi’ndeki hain terör saldırısı sonrası Taksim’de huzur ve güvenin sağlanması kapsamında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından yayınlanan "Genel Emir" ile yeni önlemler alınmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, valilik kararıyla saat 15.00'ten itibaren Yenikapı-Hacıosman metro hattında Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş füniküler hattının alınacak yeni karara kadar kapalı olacağını duyurdu.

    takvim.com.tr
    İBB: Metrolar Şişhane ve Taksim’de durmayacak

    İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım Pazar günü gerçekleştirilen hain terör saldırısı sonucunda 6 vatandaşımız şehit olurken 81 vatandaşımızda yaralanmıştı.

    Saldırı sonrasında caddedeki banklar kaldırılarak kısa süreliğine yaya trafiğine kapatılmıştı. Kalleş bombalı saldırının ardından İstanbul Valiliği, Taksim'de bazı yeni önlemler aldı.

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından terör saldırısı sonrasında caddede, huzur ve asayişin korunması, mevcut yaya trafiği akışının hızlandırılması konularında alınması gereken önlemlere ilişkin bir "Genel Emir" yayınladı.

    ŞİŞHANE VE TAKSİM İSTASYONLARINDA METRO DURMAYACAK
    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul Valiliği'nin kararıyla M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Şişhane ve Taksim istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş füniküler hattının işletmeye kapalı olacağını açıkladı.

        Belirtilen durakların saat 15.00'ten sonra kapanacağını duyuran İBB'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "İstanbul Valiliği kararı gereği saat 15.00 itibarıyla M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Şişhane ve Taksim istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Şişhane ve Taksim istasyonlarımızda araçlarımız durmayacaktır."

        TAKSİM ŞİŞHANE DURAKLARI NE ZAMAN AÇILACAK?
        Metro İstanbul Destek tarafından kapatılan hatların ne zaman tekrar aktif edileceğine ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan açıklamada "Valilik tarafından gelecek karar sonrası hat ve istasyonlarımız işletmeye açılacak olup, sayfamızdan anlık duyuru yapılacaktır" denildi.

        VALİLİKTEN TAKSİM İÇİN GENEL EMİR
        İstanbul'da bulunan İstiklal Caddesi'ndeki hain terör saldırısı sonrası Taksim'de huzur ve güveninin sağlanması kapsamında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından yayınlanan "Genel Emir" ile yeni önlemler alınmıştı.

        Alınan tedbirlere ilişkin valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Yaklaşık 1.400 metre uzunluğunda ve ülkemizin en yoğun yaya trafiğine sahip durumda bulunan İstiklal Caddesi'nde faaliyet gösteren mağaza işletmecileri, esnaflar, mesleki teşekküller, yerel yönetimler ve güvenlik birimleriyle yapılan tüm istişarelerde ortak talep; tramvay ulaşımı ve yaya trafiğinde akışın sağlanması ve sürekliliğin korunması olmuştur."

        YENİ ÖNLEMLER
        Bu kapsamda İstiklal Caddesi'nde alınan yeni önlemler şu şekilde belirtildi:

        "Herhangi bir amaçla cadde üzerindeki işletmeler tarafından caddeye masa, sandalye, pano, seyyar tabela vb. konulmasına,

        Stant kurulmasına,

        Sergi açılmasına,

        Seyyar satış yapılması ve satış tezgahı konulmasına,

        Sosyal, kültürel veya ticari etkinlikler düzenlenmesine,

        Toplu veya bireysel sokak müzisyenliği ve performans gösterileri yapılmasına,

        Hanutçuluk faaliyetlerine ve benzerlerine kesinlikle izin verilmeyecektir."

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        Haberler Güncel Valiliğin kararının ardından İBB’den duyuru: Metrolar Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmayacak
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