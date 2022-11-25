Valiliğin kararının ardından İBB’den duyuru: Metrolar Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmayacak

Belirtilen durakların saat 15.00'ten sonra kapanacağını duyuran İBB'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Valiliği kararı gereği saat 15.00 itibarıyla M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Şişhane ve Taksim istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Şişhane ve Taksim istasyonlarımızda araçlarımız durmayacaktır."

TAKSİM ŞİŞHANE DURAKLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Metro İstanbul Destek tarafından kapatılan hatların ne zaman tekrar aktif edileceğine ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan açıklamada "Valilik tarafından gelecek karar sonrası hat ve istasyonlarımız işletmeye açılacak olup, sayfamızdan anlık duyuru yapılacaktır" denildi.

VALİLİKTEN TAKSİM İÇİN GENEL EMİR

İstanbul'da bulunan İstiklal Caddesi'ndeki hain terör saldırısı sonrası Taksim'de huzur ve güveninin sağlanması kapsamında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından yayınlanan "Genel Emir" ile yeni önlemler alınmıştı.

Alınan tedbirlere ilişkin valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yaklaşık 1.400 metre uzunluğunda ve ülkemizin en yoğun yaya trafiğine sahip durumda bulunan İstiklal Caddesi'nde faaliyet gösteren mağaza işletmecileri, esnaflar, mesleki teşekküller, yerel yönetimler ve güvenlik birimleriyle yapılan tüm istişarelerde ortak talep; tramvay ulaşımı ve yaya trafiğinde akışın sağlanması ve sürekliliğin korunması olmuştur."