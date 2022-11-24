İşte şehit öğretmen Ayşenur Alkan'ın hayali! Babası açıkladı: Yoksullara yardım etmek istiyordu

"KIZIMIN HAYALİ YOKSULLARA YARDIM ETMEKTİ"

Kızının hayallerinden bahseden Alkan, şunları anlattı: "Ben çocuğumu yoksullukla büyüttüm, okuttum. Ne zorluklarla okudu. O yüzden çalışıp kazanıp yoksullara yardım etmeyi çok istiyordu. Başka bir isteği yoktu. Kızım iyi niyetliydi, kalbi güzeldi. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Çocuğum sözleşmeli öğretmenlik yapıyor, daha fazla insana yardım edebilmek için atanmayı bekliyordu. İçim yanıyor. Allah, kendilerini de yaksın. Kızımın ilk Öğretmenler Günü olacaktı. Öğrencileriyle birlikte bu özel günü kutlamasını çok isterdik ama olmadı."

709 OKULDA ANMA TÖRENİ

Terör saldırısı sonucu şehit olan öğretmen Ayşenur Alkan anısına dün Gaziantep'te "24 Kasım Öğretmenler Günü Yol Koşusu ve Halk Yürüyüşü" düzenlendi.

Öğretmen, öğrenci ve vatandaşların katıldığı yürüyüşte, şehit öğretmenin annesi Hayriye ve babası Mustafa Alkan da yer aldı. Yürüyüşte, sloganlarla terör lanetlenirken, şehitler de anıldı. Ayşenur Alkan için Şırnak'taki 709 okulda da anma töreni düzenlendi. Bu arada Kocatepe İlkokulu'nda 4/C sınıfı öğretmeni olan Alkan'ın öğrencileri de üzüntüsünü dile getirdi.