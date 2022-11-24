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    • 24.11.2022 09:41
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    İşte şehit öğretmen Ayşenur Alkan'ın hayali! Babası açıkladı: Yoksullara yardım etmek istiyordu

    Gaziantep’in Karkamış ilçesinde hain terör saldırısı sonucunda şehit olan öğretmen Ayşenur Alkan’ın babası Mustafa Alkan, kızı hakkında açıklamalarda bulundu. Kendisini ayakta tutan tek şeyin kızının öğrencilerini kurtarmaya çalışırken şehit olması olduğunu belirten acılı baba, “Kızım ilk Öğretmenler Günü’nü kutlayacaktı, ama olmadı” dedi. Genç öğretmenin öğrencilerinden Ümeyir Doğan ise "Ben de öğretmen olup öğretmenimin yarım kalan hayallerini tamamlayacağım.” diye konuştu.

    İşte şehit öğretmen Ayşenur Alkan’ın hayali

    Gaziantep'in Karkamış ilçesinde PKK/YPG'li teröristlerce Suriye'nin kuzeyinden atılan roketli saldırı sonucu 21 yaşındaki sınıf öğretmeni Ayşenur Alkan şehit olmuştu. Genç öğretmenin acılı babası Mustafa Alkan, kızının hayallerini Sabah'a anlattı.


    Kızının Kocatepe İlkokulu'nda yaklaşık 3 ay önce göreve başladığını anlatan Alkan, "Okula severek gidiyor, işini severek yapıyordu. Çocukları çok seviyordu, çocuklar da ona alışmıştı. Ara tatilden sonra ilk defa okula gitmişti. Yavrumu sabah okula uğurladım, bir daha göremedim" dedi.

    "BENİ AYAKTA TUTAN TEK ŞEY"
    Baba Alkan, "Kızım sığınağa gelemeyen öğrenci olup olmadığını kontrol etmek için sığınaktan çıktığında, okulun bahçesine isabet eden roketten saçılan şarapnel parçaları nedeniyle hayatını kaybetmiş. Kendini hiçe sayıp canı pahasına öğrencilerini kurtarmaya gitmesi beni ayakta tutan tek şey. Her zaman çocuklarını ön plana koyardı. Hayata gözlerini yumarken bile öyle yapmış" ifadesini kullandı.

    "KIZIMIN HAYALİ YOKSULLARA YARDIM ETMEKTİ"
    Kızının hayallerinden bahseden Alkan, şunları anlattı: "Ben çocuğumu yoksullukla büyüttüm, okuttum. Ne zorluklarla okudu. O yüzden çalışıp kazanıp yoksullara yardım etmeyi çok istiyordu. Başka bir isteği yoktu. Kızım iyi niyetliydi, kalbi güzeldi. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Çocuğum sözleşmeli öğretmenlik yapıyor, daha fazla insana yardım edebilmek için atanmayı bekliyordu. İçim yanıyor. Allah, kendilerini de yaksın. Kızımın ilk Öğretmenler Günü olacaktı. Öğrencileriyle birlikte bu özel günü kutlamasını çok isterdik ama olmadı."

    709 OKULDA ANMA TÖRENİ
    Terör saldırısı sonucu şehit olan öğretmen Ayşenur Alkan anısına dün Gaziantep'te "24 Kasım Öğretmenler Günü Yol Koşusu ve Halk Yürüyüşü" düzenlendi.

    Öğretmen, öğrenci ve vatandaşların katıldığı yürüyüşte, şehit öğretmenin annesi Hayriye ve babası Mustafa Alkan da yer aldı. Yürüyüşte, sloganlarla terör lanetlenirken, şehitler de anıldı. Ayşenur Alkan için Şırnak'taki 709 okulda da anma töreni düzenlendi. Bu arada Kocatepe İlkokulu'nda 4/C sınıfı öğretmeni olan Alkan'ın öğrencileri de üzüntüsünü dile getirdi.

        'ÖĞRETMENİMİN YARIM KALAN HAYALLERİ ARTIK BENİM'
        Öğrencilerden Ümeyir Doğan, "Ben de öğretmen olup öğretmenimin yarım kalan hayallerini tamamlayacağım. Onun gibi öğrenciler yetiştireceğim" diye konuştu. Rümeysa Bozkurt ise "Öğretmenimizi hiç unutmayacağız" dedi.

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        Haberler Güncel İşte şehit öğretmen Ayşenur Alkan'ın hayali! Babası açıkladı: Yoksullara yardım etmek istiyordu
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