Kara harekatı öncesi teröristleri zıplatacak tespit! ABD'li analist Michael Doran: Türkiye'yi YPG'yi dağıtacak, eleştirenler haykırıp ağlayacak!

Taksim'de terör örgütü tarafından gerçekleştirilen saldırıda 6 vatandaşımız şehit oldu, çok sayıda vatandaşımız yaralandı. Saldırının ardından başlatılan Pençe-Kılıç operasyonu kapsamında Suriye ve Irak'ta teröristlere ait hedefler havadan imha edildi. Başkan Erdoğan, operasyonun bununla sınırlı kalmayacağını muhtemel bir kara operasyonunun gerçekleşeceğini açıkladı.
"İCAZETLİ ÇALIŞMIYORUZ"
Erdoğan, operasyonla ilgili olarak ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya lideri Vladimir Putin ile görüşüp görüşmediğine dair soruya "Bizler icazetli çalışmıyoruz. Biz eğer bir adım atacaksak bunun kararını veririz ve bu adımı da atarız" şeklinde cevap verdi.
ABD'nin en saygın politika analizcilerinden olan Profesör Michael Doran'dan dikkat çeken paylaşım geldi. Doran, ABD'nin Suriye'den çekileceğini ve Türkiye'nin de YPG'yi dağıtacağını söyledi.
Orta Doğu araştırmacısı Amerikalı analist Michael Doran, 2019 yılında kendisinin konuşma yaptığı bir videoyu paylaşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun tweetini alıntılayarak dikkat çeken bir paylaşımda yaptı.