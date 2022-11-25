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    • 25.11.2022 17:16
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    Kara harekatı öncesi teröristleri zıplatacak tespit! ABD'li analist Michael Doran: Türkiye'yi YPG'yi dağıtacak, eleştirenler haykırıp ağlayacak!

    İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen kanlı saldırının ardından, Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye ve Irak'ta bulunan terör hedeflerini havadan yerle bir etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bizim için en uygun olan zamanda karadan da teröristlerin tepesine tepesine bineceğiz." açıklamasıyla muhtemel kara harekatının sinyalini verdi. ABD'nin terör örgütleriyle ilişkilerine dair yaptığı eleştirileriyle dikkatleri çeken Profesör Michael Doran, ABD'nin Suriye'den çekileceğini ve Türkiye'nin de YPG'yi dağıtacağını söyledi. Doran, "Ankara'yı eleştirenler haykırıp ağlayacak ama sonuç belli" dedi.

    takvim.com.tr
    ABD’li analist: Türkiye’yi eleştirenler ağlayacak!

    Taksim'de terör örgütü tarafından gerçekleştirilen saldırıda 6 vatandaşımız şehit oldu, çok sayıda vatandaşımız yaralandı. Saldırının ardından başlatılan Pençe-Kılıç operasyonu kapsamında Suriye ve Irak'ta teröristlere ait hedefler havadan imha edildi. Başkan Erdoğan, operasyonun bununla sınırlı kalmayacağını muhtemel bir kara operasyonunun gerçekleşeceğini açıkladı.

    "İCAZETLİ ÇALIŞMIYORUZ"
    Erdoğan, operasyonla ilgili olarak ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya lideri Vladimir Putin ile görüşüp görüşmediğine dair soruya "Bizler icazetli çalışmıyoruz. Biz eğer bir adım atacaksak bunun kararını veririz ve bu adımı da atarız" şeklinde cevap verdi.

    ABD ÇEKİLECEK VE TÜRKİYE YPG'Yİ DAĞITACAK
    ABD operasyon öncesi kolunun altındaki teröristleri koruma adına açıklamalarda bulunsa da, Türkiye kara harekatı konusunda kararlı. Türkiye'nin kararlılığı ve terör koridorunu temizleme konusundaki hazırlığı tarafsız analistlerin de dikkatini çekiyor.

    ABD'nin en saygın politika analizcilerinden olan Profesör Michael Doran'dan dikkat çeken paylaşım geldi. Doran, ABD'nin Suriye'den çekileceğini ve Türkiye'nin de YPG'yi dağıtacağını söyledi.

    Orta Doğu araştırmacısı Amerikalı analist Michael Doran, 2019 yılında kendisinin konuşma yaptığı bir videoyu paylaşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun tweetini alıntılayarak dikkat çeken bir paylaşımda yaptı.

        Doran, "2016'dan beri aynı şeyi söylüyorum ve doğruluğu kanıtlanacak" diyerek de hatırlatmada bulundu.

        HAYKIRIP AĞLAYACAKLAR AMA SONUÇ BELLİ
        Twitter paylaşımı yapan Doran, şu ifadeleri kullandı:
        "2016'dan beri aynı şeyi söylüyorum ve doğruluğu kanıtlanacak. ABD Suriye'den çekilecek ve Türkiye, YPG'yi dağıtacak. Ankara'yı eleştirenler haykırıp ağlayacak ama sonuç belli. Bunu baştan fark etmemek aptallığın zirvesi."

        Bakan Çavuşoğlu, Doran'ın videosunu paylaşarak "Yerinde tespit! Well said!" ifadelerini kullanmıştı.

        OBAMA YÖNETİMİNİ ELEŞTİRMİŞTİ
        Doran, ABD merkezli Hoover Enstitüsü'nde yayınlanan makalesinde, eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK ile kurulan ilişkiler nedeniyle ABD-Türkiye ilişkilerinin büyük zarar gördüğünü kaydetti.

        Obama döneminde ABD'nin, Suriye politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Doran, "Obama'nın, PKK'nın Suriye kolunu sahiplenmesi büyük bir siyasi skandaldı. Buna tek neden, ABD hükümetinin PKK'yı bir terör örgütü olarak tanımlaması değil. Washington, bu ilişkiyi gizlemek için YPG'yi Suriye Demokratik Güçleri (SDG) olarak yeniden isimlendirdi." ifadelerini kullandı.

        Doran, Amerika'nın sahadaki çıkarlarını koruyacak bir düzende istikrarlı, kendine güvenen ve gücü yansıtabilen ülkelerle birlikte çalışması gerektiğini belirterek, Türkiye'nin bu kriterleri karşılayabilen çok az sayıdaki ülkenin başında yer aldığını söyledi.

        "AMERİKA'NIN BİR ERDOĞAN SORUNU YOK; TÜRKİYE SORUNU VAR"

            ABD'nin, Türkiye ile birlikte verimli bir şekilde çalışması için Türkiye'nin PKK konusundaki duruşuna saygı duyması gerektiğine işaret eden Doran, "Amerika'nın bunu yapmakta başarısız olması, ABD-Türkiye ortaklığı için tarifsiz zarara yol açtı." ifadesini kullandı.

            Doran, ABD'nin tarihsel olarak Türkiye'nin tehdit algılarına saygı duyduğunu belirterek, "Ancak Obama, Suriye'de bu teamülü bozdu ve YPG'yi, DEAŞ ile mücadelede ana ortağı olarak seçerek ABD'yi PKK ile ittifaka soktu." değerlendirmesinde bulundu.

            "Ankara'dan bakıldığında, Obama'nın YPG'yi sahiplenmesi kaygı vericiydi" diyen Doran, Washington'un, Tahran ve Moskova'yla paralel bir şekilde Suriye'de PKK'ya yardım ettiğine işaret etti.

                ABD'de son dönemde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalara yönelik değerlendirmelerde bulunan Doran, "Amerika'nın bir Erdoğan sorunu yok; Türkiye sorunu var. Bu büyük ölçüde kendi yarattığı bir sorun." dedi.

                ABD'NİN FETÖ'YE DESTEĞİNE TEPKİ
                Michael Doran, sosyal medya hesabından FETÖ'cü Enes Kanter ile ilgili sert eleştiriler içeren açıklamalar yapmıştı.

                Doran, "Enes Kanter Türkiye'yi zorla devirmeye çalışıyor" ifadelerini kullandı. Twitter hesabından açıklamalar yapan siyaset bilimci Michael Doran paylaştığı Tweet'inde şunları yazdı:

                "Enes Kanter, Türkiye hükümetini zorla devirmeye çalışan tuhaf bir İslamcı kült olan Gülen hareketinin ABD'deki önde gelen temsilcisidir. Ona yaklaşmak büyük bir hata."

                CUMHURİYET ÇALIŞMA KOMİTESİNE KATILDI
                Eski NBA oyuncusu ve FETÖ lideri Fethullah Gülen'in "manevi oğlum" dediği FETÖ'cü Enes Kanter'in ABD'de düzenlenecek olan Cumhuriyet Çalışma Komitesi'nin öğle yemeğine katılmıştı. Cumhuriyetçi Çalışma Komitesi ile Çin ve Uygur hakkında konuşma yapan FETÖ'cü Enes Kanter, ABD'li siyaset bilimci Michael Doran tarafından eleştirildi.

                İLK UYARISI DEĞİL
                ABD'li Profesör Michael Doran, geçen mayıs ayının başlarında da FETÖ'cü Enes Kanter'in, CIA Direktörü William Burns ile birlikte çektirdiği bir fotoğrafı paylaşmış ve "Pek çok Türk 2016 yılında Gülen hareketinin başlattığı darbe girişiminin CIA destekli olduğuna inanıyor. CIA Direktörü'nün Amerika'nın en önde gelen Gülencisi ile birlikte fotoğraf çektirmesi en hafif tabiriyle hiç de akıllıca değil." sözlerini kullanmıştı.

                    MICHAEL DORAN KİMDİR?
                    Michael Doran, Ortadoğu'nun uluslararası siyasetinin Amerikalı analisti ce siyaset bilimcisidir. Hudson Enstitüsü'nde kıdemli bir araştırmacıdır. Daha önce Brookings Enstitüsü'nde Şaban Orta Doğu Politikası Merkezi'nde kıdemli araştırmacı olarak görev aldı.

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                    Haberler Güncel Kara harekatı öncesi teröristleri zıplatacak tespit! ABD'li analist Michael Doran: Türkiye'yi YPG'yi dağıtacak, eleştirenler haykırıp ağlayacak!
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