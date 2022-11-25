Kara harekatı öncesi teröristleri zıplatacak tespit! ABD'li analist Michael Doran: Türkiye'yi YPG'yi dağıtacak, eleştirenler haykırıp ağlayacak!

Taksim'de terör örgütü tarafından gerçekleştirilen saldırıda 6 vatandaşımız şehit oldu, çok sayıda vatandaşımız yaralandı. Saldırının ardından başlatılan Pençe-Kılıç operasyonu kapsamında Suriye ve Irak'ta teröristlere ait hedefler havadan imha edildi. Başkan Erdoğan, operasyonun bununla sınırlı kalmayacağını muhtemel bir kara operasyonunun gerçekleşeceğini açıkladı.

"İCAZETLİ ÇALIŞMIYORUZ"

Erdoğan, operasyonla ilgili olarak ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya lideri Vladimir Putin ile görüşüp görüşmediğine dair soruya "Bizler icazetli çalışmıyoruz. Biz eğer bir adım atacaksak bunun kararını veririz ve bu adımı da atarız" şeklinde cevap verdi.