Pandemi sonrası Türkiye, yeniden kurulan tedarik zincirinde Avrupalı şirketler için üçüncü en popüler ülke oldu!

Türkiye, Avrupalı şirketler için Kovid-19 sonrası "ürün tedarik etme" lokasyonu olarak üçüncü en popüler ülke oldu.
Reuters Events ve dünyanın en büyük konteyner nakliye şirketi Maersk tarafından "Pandemi sonrası tedarik zincirinde değişim ve üretiminin yakına getirilmesi" konulu ortak araştırmasına göre, Türkiye, Avrupalı şirketler için Polonya ve Almanya'nın ardından "ürün tedarik etme ve tedarik zincirinin yabancı ülkede bulunan bir parçasını ya da tamamını ülkeye geri getirmede" en popüler üçüncü lokasyonu oldu.
Söz konusu alanda Polonya, yüzde 23,3 ile Avrupa şirketler arasında birinci sırada yer alırken, bu ülkeyi yüzde 19,4 ile Almanya takip etti.
TÜRKİYE ÜÇÜNCÜ SIRADA
Türkiye yüzde 12,4 ile üçüncü sırada yer aldı. Türkiye'yi yüzde 10,9 ile İngiltere, yüzde 10,1 ile ABD ve Vietnam ve yüzde 8,5 Fransa ve Romanya, yüzde 7,8 ile Çekya ve Hindistan takip etti.