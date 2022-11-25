Pandemi sonrası Türkiye, yeniden kurulan tedarik zincirinde Avrupalı şirketler için üçüncü en popüler ülke oldu!

Dünya genelinde ise Türkiye, uluslararası şirketler için ürün tedarik etme ve tedarik zincirinin yabancı ülkede bulunan bir parçasını ya da tamamını ülkeye geri getirmede Vietnam, Hindistan, Almanya, Polonya, ABD, Çin ve Meksika'nın ardından sekizinci sırada yer aldı.

Anket çalışmasında, Türkiye'nin konumu ve rekabetçi işgücünün ülkeyi tekstil, kimya ve otomotiv de dahil olmak üzere bir dizi sektörde Avrupalı şirketler için son derece çekici getirdiği belirtildi.