Türkiye'nin güçlü sağlık sistemi OECD verilerine damga vurdu! İşte dikkat çeken detaylar

Koronavirüs pandemisi süresince vatandaşlarına güçlü sağlık altyapısı sayesinde hızlı yanıt veren Türkiye tüm dünyada da gıptayla takip edilmişti. OECD'nin 2021 yılına ilişkin sağlık verilerine göre de; Türkiye'nin dikkat çeken başarısı raporlara yansıdı:
(Kansere bağlı ölüm oranı)
Türkiye, kanserden ölümün en az yaşandığı 2. ülke olarak dikkat çekerken, Tüm OECD ülkelerinde yaşam süresi artıyor. Son 10 yılda ortalama yaşam beklentisinin yavaşladığı ortaya çıkarken, Türkiye OECD üyesi ülkeler arasında 1970 yılından beri, ortalama yaşam süresine (+24 yaş) ekledi. Türkiye'yi Kore (+21) ve Şili (+18) takip ediyor.