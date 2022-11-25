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    • 25.11.2022 21:49
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    • 25.11.2022 22:17
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    Türkiye'nin güçlü sağlık sistemi OECD verilerine damga vurdu! İşte dikkat çeken detaylar

    Türkiye'nin güçlü sağlık sistemi OECD verinelerine damgasını vurdu. Pandemide güçlü sağlık altyapısı sayesinde, dünyada örnek olan Türkiye, OECD'nin 2021 yılına ilişkin sağlık verilerine göre de; başarısı bir kez daha görülmüş oldu. Türkiye yaptığı sağlık harcamasına göre, sağlık hizmetlerinden en üst seviyede memnuniyet elde eden ülke olma özelliğini korurken, Türkiye'nin sağlık sistemi hakkındaki detaylar dikkat çekti.

    OECD verilerinde Türkiye damga vurdu

    Koronavirüs pandemisi süresince vatandaşlarına güçlü sağlık altyapısı sayesinde hızlı yanıt veren Türkiye tüm dünyada da gıptayla takip edilmişti. OECD'nin 2021 yılına ilişkin sağlık verilerine göre de; Türkiye'nin dikkat çeken başarısı raporlara yansıdı:



    Türkiye, sağlık personeli istihdamında OECD ülkelerine kıyasla daha hızlı bir artış kaydediyor. Bakanlık yatırımlarının kamu içindeki artışı dışında inşa edilen şehir hastaneleri de göze çarpıyor.



    (Kansere bağlı ölüm oranı)

    Türkiye, kanserden ölümün en az yaşandığı 2. ülke olarak dikkat çekerken, Tüm OECD ülkelerinde yaşam süresi artıyor. Son 10 yılda ortalama yaşam beklentisinin yavaşladığı ortaya çıkarken, Türkiye OECD üyesi ülkeler arasında 1970 yılından beri, ortalama yaşam süresine (+24 yaş) ekledi. Türkiye'yi Kore (+21) ve Şili (+18) takip ediyor.



        (Yetişkin yoğun bakım yatak oranı).

        Türkiye kişi başına düşen yoğun bakım ünitesinde ise OECD'de 3. sırada.
        Türkiye sağlık personeline maaş iyileştirme skalasını en çok artıran ülkelerden biri. Türkiye'de hemşireler alım gücüne göre Japonya ve Fransa'daki meslektaşları ile aynı seviyede kazanıyor.



        İNGİLTERE VE FRANSA'DA 'TEDAVİ' KRİZİ
        Türkiye, OECD verilerinin dışında muayene ve hasta bakım konusunda diğer ülkelerden pozitif bir şekilde ayrışıyor. İngiltere'deki sağlık sisteminin çarpıklığıyla ilgili veriler. The Guardian gazetesinde ortaya konmuştu. İngiltere'de muayene ve tedavi olmak için bekleyenlerin sayısının 7.1 milyona ulaştığı belirtilmiş, bu rakamın Ağustos 2007'den itibaren ulaşılan en yüksek sayı olduğu ifade edilmişti. Fransa'da da yapılan bir araştırmada, 15 milyondan fazla insanın pratisyen hekime erişimde zorluk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

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        Haberler Güncel Türkiye'nin güçlü sağlık sistemi OECD verilerine damga vurdu! İşte dikkat çeken detaylar
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