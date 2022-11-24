Son dakika! Suriye'ye olası kara harekatı öncesi Bakan Akar'dan üst üste kritik temaslar! Önce ABD sonra Rusya...

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KARA HAREKATI SİNYALİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün AK Parti'nin Grup Toplantısı'na katıldı. Konuşmasında olası kara harekatına ilişkin yaptığı açıklamada "Suriye sınırlarıyla ilgili ahitlerimize sadık kaldık. Karşımızdakiler anlaşmanın gereğini yerine getiremiyorsa başımızın çaresine bakma hakkımız doğmuştur" diyen Başkan Erdoğan, şunları söyledi:

"KARADAN DA TEPELERİNE BİNECEĞİZ"

"Uçaklarla, toplarla, SİHA'larla yaptığımız operasyonlar sadece başlangıçtır. Hatay'dan Hakkari'ye kadar güney sınırlarımızın tamamını ülkemiz topraklarına saldırı imkanı bırakmayacak şekilde bir güvenlik şeridiyle kapatma kararlığımız bugün daha güçlüdür. Sınır ötesi harekatlarla bu şeridin bir kısmını oluşturduk. Tel Rıfat, Münbiç, Ayn el-Arab gibi çıbanbaşı yerleri bir bir halledeceğiz. Karadan da teröristlerin tepesine bineceğiz. Beton tünellerin mezarları haline geleceği gün yakındır."

SURİYE'YE YENİ HAREKAT YOLDA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'deki terör hedeflerine yönelik kara harekâtı sinyalini vermesinin ardından bölgede hazırlıklar başladı. Fırat Kalkanı Harekatı, Zeytin Dalı Harekatı ve Barış Pınarı Harekatı ile TSK tarafından çevrelenen PKK/YPG'li teröristler Pençe- Kılıç Harekatı ile köşeye sıkıştırıldı.

Suriye'nin kuzeyinde daha önce Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı Harekâtı düzenleyen TSK, Pençe Kılıç Harekâtı'nın kara bölümü başlarsa Suriye'nin kuzeyinde 5. kara harekâtını başlatmış olacak.