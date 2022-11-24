Şırnak ve Siirt'te "Eren Abluka Sonbahar-Kış-15 (Gabar Dağı) Şehit J.Uzm.Çvş. Fatih Berkay AKGÜN” Operasyonu başladı!

İçişleri Bakanlığınca, Şırnak ve Siirt'te 755 personelin katılımıyla Eren Abluka Sonbahar-Kış-15 (Gabar Dağı) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün Operasyonu başlatıldığı bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Şırnak ve Siirt'te başlatılan Eren Abluka Sonbahar-Kış-15 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün Operasyonu'nda, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinasyonunda jandarma komando, jandarma özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 57 operasyonel timdeki 755 personelin görev aldığı kaydedildi.
OPERASYONUN İLK GÜNÜNDE ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ