Şırnak ve Siirt'te "Eren Abluka Sonbahar-Kış-15 (Gabar Dağı) Şehit J.Uzm.Çvş. Fatih Berkay AKGÜN” Operasyonu başladı!

Operasyonun ilk gününde, nokta istihbaratına dayalı olarak Gabar Dağı bölgesinde yapılan arazi arama tarama faaliyetinde 8 mağara ve 2 sığınağın tespit edildiği belirtilen açıklamada, 1 RPG-7 roketatar mühimmatı, 1 havan mühimmatı, 3 top mühimmatı, 30 piyade tüfeği mühimmatı, 1 dürbün, 1 sırt çantası, 1 uyku tulumu ile 22 parça muhtelif giyim malzemesi ele geçirilirken 2 teröriste ait olduğu değerlendirilen kemik parçalarının da bulunduğu belirtildi.