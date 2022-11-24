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    • 24.11.2022 11:11
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    • 24.11.2022 11:11
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    Başkan Erdoğan Avrupa'yı nükleer felaketten kurtaracak görüşmeler için devrede! Kritik görüşme İstanbul'da yapıldı

    Son dakika haberi! Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta barışın sağlanması için önemli adımlar atmaya devam eden Başkan Erdoğan, Avrupa'yı nükleer felaketten kurtaracak görüşmeler için yeniden devrede. Tahıl anlaşması ile dünyanın takdirini kazanan Erdoğan, Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu (Rosatom) ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı temsilcilerinin Zaporijya Nükleer Santrali ile ilgili konuları İstanbul'da görüşmesi için arabulucu oldu. Kritik görüşme dün İstanbul'da yapıldı. UAEA'dan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada Zaporijya Nükleer Santrali etrafında acilen güvenli bölge kurulması konusunun ele alındığı kaydedildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Avrupa’yı nükleer felaketten kurtaracak hamle!

    Rosatom Başkanı Aleksandr Lihaçev'in İstanbul'da Uluslararası Atom Enerji Ajansı (UAEA) Direktörü Rafael Mariano Grossi ile Zaporijya Nükleer Santrali konusunu görüştüğü bildirildi.

    Rosatom'dan yapılan yazılı açıklamada, Lihaçev ile Grossi'nin İstanbul'da bugün yaptığı görüşmede, Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali ele alındı.

    Santralin güvenliğine yönelik çalışmalarda bulunan UAEA misyonunun da istişare edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, tarafların işbirliğine devam etme konusunda mutabık kaldıkları ifade edildi.

    ACİLEN GÜVENLİ BÖLGE KURULMASI ELE ALINDI
    UAEA'dan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada da Zaporijya Nükleer Santrali etrafında acilen güvenli bölge kurulması konusunun ele alındığı kaydedildi.

    KREMLİN'DEN AÇIKLAMA
    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dün yaptığı açıklamada, santral etrafında güvenli bölge oluşturulması konusunda ilerleme olmadığını söylemişti.

        4 MART'TA RUSLAR TARAFINDAN ELE GEÇİRİLMİŞTİ
        Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor. Santral, 4 Mart'ta Ruslar tarafından ele geçirilmişti. Halihazırda, Rus ordusu kontrolünde olan santralin çevresinde topçu saldırıları yaşanıyor. Ukrayna ve Rusya bu saldırılar konusunda birbirini suçluyor.

        BAŞKAN ERDOĞAN GİRİŞİMLERİYLE GERÇEKLEŞTİ
        Ukrayna ile Rusya arasında esir değişiminin de Başkan Erdoğan'ın girişimleriyle mümkün olduğunu söyleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bilkent Üniversitesi'nde düzenlenen "Girişimci ve İnsani Türk Dış Politikası" konulu konferansın açılışında yaptığı konuşmada Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu (Rosatom) ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı temsilcilerinin de Zaporijya Nükleer Santrali ile ilgili konuları Türkiye'nin girişimleriyle gerçekleştirdiğini ifade etti.

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        Haberler Güncel Başkan Erdoğan Avrupa'yı nükleer felaketten kurtaracak görüşmeler için devrede! Kritik görüşme İstanbul'da yapıldı
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