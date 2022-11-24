Başkan Erdoğan Avrupa'yı nükleer felaketten kurtaracak görüşmeler için devrede! Kritik görüşme İstanbul'da yapıldı

BAŞKAN ERDOĞAN GİRİŞİMLERİYLE GERÇEKLEŞTİ

Ukrayna ile Rusya arasında esir değişiminin de Başkan Erdoğan'ın girişimleriyle mümkün olduğunu söyleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bilkent Üniversitesi'nde düzenlenen "Girişimci ve İnsani Türk Dış Politikası" konulu konferansın açılışında yaptığı konuşmada Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu (Rosatom) ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı temsilcilerinin de Zaporijya Nükleer Santrali ile ilgili konuları Türkiye'nin girişimleriyle gerçekleştirdiğini ifade etti.

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