Bakan Koca Ek Ödeme Yönetmelik Değişikliğiyle Gelen Yenilikleri sosyal medya hesabından duyurdu

Ek Ödeme Yönetmelik Değişikliğiyle Gelen Yenilikler: Beyaz Reform devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı, Birlikte Kullanım Protokolü imzaladığı üniversitelerin tıp fakütelerinde görev yapmakya olup hastane hastane başhekimliğiyle sözleşmesi bulunan tüm öğretim elemanlarına ek ödeme yapılacak.



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