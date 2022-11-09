Ek Ödeme Yönetmelik Değişikliğiyle Gelen Yenilikler: Beyaz Reform devam ediyor.
Sağlık Bakanlığı, Birlikte Kullanım Protokolü imzaladığı üniversitelerin tıp fakütelerinde görev yapmakya olup hastane hastane başhekimliğiyle sözleşmesi bulunan tüm öğretim elemanlarına ek ödeme yapılacak.
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- Güncel
- 09.11.2022 20:40
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- Son Güncelleme:
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- 09.11.2022 20:40
Bakan Koca Ek Ödeme Yönetmelik Değişikliğiyle Gelen Yenilikleri sosyal medya hesabından duyurdu
Sağlık Bakanlığı, Birlikte Kullanım Protokolü imzaladığı üniversitelerin tıp fakütelerinde görev yapmakya olup hastane hastane başhekimliğiyle sözleşmesi bulunan tüm öğretim elemanlarına ek ödeme yapılacak.
Ek Ödeme Yönetmelik Değişikliğiyle Gelen Yenilikler: Beyaz Reform devam ediyor.