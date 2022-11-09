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    • Güncel
    • 09.11.2022 20:40
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    • 09.11.2022 20:40
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    Bakan Koca Ek Ödeme Yönetmelik Değişikliğiyle Gelen Yenilikleri sosyal medya hesabından duyurdu

    Sağlık Bakanlığı, Birlikte Kullanım Protokolü imzaladığı üniversitelerin tıp fakütelerinde görev yapmakya olup hastane hastane başhekimliğiyle sözleşmesi bulunan tüm öğretim elemanlarına ek ödeme yapılacak.

    Beyaz Reform devam ediyor!

    Ek Ödeme Yönetmelik Değişikliğiyle Gelen Yenilikler: Beyaz Reform devam ediyor.
    Sağlık Bakanlığı, Birlikte Kullanım Protokolü imzaladığı üniversitelerin tıp fakütelerinde görev yapmakya olup hastane hastane başhekimliğiyle sözleşmesi bulunan tüm öğretim elemanlarına ek ödeme yapılacak.

    Detaylar gelecek...

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    Bakan Bilgin TİSK yöneticileriyle görüştü
    Haberler Güncel Bakan Koca Ek Ödeme Yönetmelik Değişikliğiyle Gelen Yenilikleri sosyal medya hesabından duyurdu
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