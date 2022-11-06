SON DAKİKA: Eren Abluka Sonbahar Kış-10 Şehit Uzman Jandarma Çavuş Mustafa Bozkurt operasyonu başladı! 460 personel katılıyor
Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen operasyonlar kapsamında Van'da Eren Abluka Sonbahar Kış-10 Şehit Uzman Jandarma Çavuş Mustafa Bozkurt operasyonu başladı. Operasyonlara 460 personel katılıyor.
06.11.2022 12:51 - Son Güncelleme: 06.11.2022 12:51
PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Van İlinde "Eren Abluka Sonbahar-Kış-10 (Van- Çatak-Surik-Andiçen) Şehit Uzm.J.VII.Kad.Çvş. Mustafa BOZKURT" Operasyonu başlatıldı.
Operasyonda Van İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu timlerinden oluşan [(460) personel (40) operasyonel tim] görev alıyor.
Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN ABLUKA SONBAHAR-KIŞ OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.