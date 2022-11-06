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Haberler Güncel SON DAKİKA: Eren Abluka Sonbahar Kış-10 Şehit Uzman Jandarma Çavuş Mustafa Bozkurt operasyonu başladı! 460 personel katılıyor

SON DAKİKA: Eren Abluka Sonbahar Kış-10 Şehit Uzman Jandarma Çavuş Mustafa Bozkurt operasyonu başladı! 460 personel katılıyor

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen operasyonlar kapsamında Van'da Eren Abluka Sonbahar Kış-10 Şehit Uzman Jandarma Çavuş Mustafa Bozkurt operasyonu başladı. Operasyonlara 460 personel katılıyor.

06.11.2022 12:51 - Son Güncelleme: 06.11.2022 12:51
SON DAKİKA: Eren Abluka Sonbahar Kış-10 Şehit Uzman Jandarma Çavuş Mustafa Bozkurt operasyonu başladı! 460 personel katılıyor

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Van İlinde "Eren Abluka Sonbahar-Kış-10 (Van- Çatak-Surik-Andiçen) Şehit Uzm.J.VII.Kad.Çvş. Mustafa BOZKURT" Operasyonu başlatıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA: Eren Abluka Sonbahar Kış-10 Şehit Uzman Jandarma Çavuş Mustafa Bozkurt operasyonu başladı! 460 personel katılıyor

Operasyonda Van İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu timlerinden oluşan [(460) personel (40) operasyonel tim] görev alıyor.

SON DAKİKA: Eren Abluka Sonbahar Kış-10 Şehit Uzman Jandarma Çavuş Mustafa Bozkurt operasyonu başladı! 460 personel katılıyor

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN ABLUKA SONBAHAR-KIŞ OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.

SON DAKİKA: Eren Abluka Sonbahar Kış-10 Şehit Uzman Jandarma Çavuş Mustafa Bozkurt operasyonu başladı! 460 personel katılıyor
SON DAKİKA: Eren Abluka Sonbahar Kış-10 Şehit Uzman Jandarma Çavuş Mustafa Bozkurt operasyonu başladı! 460 personel katılıyor
SON DAKİKA