Son dakika: KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandı! | ÖSYM AİS SONUÇ SORGULAMA EKRANI | KPSS ortaöğretim 70,80,85 PUANLA nereye girilir?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim sonuçlarında bekleyiş son buldu ve sınav sonuçları açıklandı.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI AÇIKLANDI

06 Kasım 2022 tarihinde uygulanan 2022-KPSS Ortaöğretim Sınavı'na ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarını 24 Kasım 2022 tarihinde 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecektir.

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ORTAÖĞRETİM KPSS 85 PUANLA NEREYE GİRİLİR?

KPSS 80 ve 85 puan ile başvuru yapılacak ilanlarda şansınız oldukça yüksek olur. Belediyelere memur alımı, üniversitelere personel alımı, İKM, katip, mübaşir, alımları, temizlik personeli, güvenlik görevlisi şoför alımlarına başvuru yapabileceksiniz.

KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandı!

KPSS ORTAÖĞRETİM 70 PUAN İLE NEREYE GİRİLİR?

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayınlanan bildiride genel başvuru şartları arasına KPSS'den en az 65 puan alma şartı eklendi. KPSS'den 70 puanı alan bir memur adayı; mübaşir, zabıt katibi, Gümrük Bakanlığı çalışanı, İnfaz Koruma memuru olabilir.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI KAÇ YL GEÇERLİ?

2022 yılı KPSS puanının 2 yıllık geçerlilik süresi bulunuyor.

Sonuçların açıklandığını duyuran ÖSYM'den şu paylaşım yapıldı;

"06 Kasım 2022 tarihinde uygulanan 2022-KPSS Ortaöğretim Sınavı'na ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarını 24 Kasım 2022 tarihinde 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecektir. Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."