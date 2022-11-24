Yine facia yine İETT! Önce minibüse sonra kafeye çarptı

İstanbullu, her güne İETT'nin yeni bir vukatıyla uyanıyor. Sürekli arızalanan ya da kaza yapan İETT'nin yeni olay adresi ise Bakırköy oldu. Önce yolcu indirmek için yolda bekleyen İETT otobüsü daha sonra ise bir kafenin duvarına çarparak durabildi. Kontrolden çıkan İETT otobüsünün karıştığı kazada 4 kişi hafif yaralandı.