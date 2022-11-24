Başkan Erdoğan, Suriye ve Irak'ta terör örgütü PKK/YPG'ye düzenlenen operasyonlara vurgu yaptı: Bu daha başlangıç

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün AK Parti'nin Grup Toplantısı'na katıldı. Konuşmasına Düzce'de yaşanan 5.9 şiddetindeki depremle başladı. "Hamdolsun vahim bir yıkım ve kayıpla karşılaşmadık. Yaralananlara acil şifalar diliyorum" açıklaması yaptı. Şu mesajları paylaştı:

Suriye sınırlarıyla ilgili ahitlerimize sadık kaldık. Karşımızdakiler anlaşmanın gereğini yerine getiremiyorsa başımızın çaresine bakma hakkımız doğmuştur.

Uçaklarla, toplarla, Sİ- HA'larla yaptığımız operasyonlar sadece başlangıçtır. Hatay'dan Hakkari'ye kadar güney sınırlarımızın tamamını ülkemiz topraklarına saldırı imkanı bırakmayacak şekilde bir güvenlik şeridiyle kapatma kararlığımız bugün daha güçlüdür. Sınır ötesi harekatlarla bu şeridin bir kısmını oluşturduk. Tel Rıfat, Münbiç, Ayn el-Arab gibi çıbanbaşı yerleri bir bir halledeceğiz.

Karadan da teröristlerin tepesine bineceğiz. Beton tünellerin mezarları haline geleceği gün yakındır.

Terör örgütü ile onunla aynı çizgideki yapıların iplerini ellerinde tutanların karın ağrısı bellidir. Bunlar, ülkemizin güven içinde hedeflerine yürümesinden rahatsızlar.

İstanbul'da bomba patlatarak Türkiye'nin canını acıtacaklarını sanıyorlar. Darbecileri püskürten, ekonomik tetikçilere eyvallah etmeyen Türkiye'yi sinsi yöntemlerle dize getirmeye çalışanlara mesajımız gayet net: Başaramayacaksınız.

Kendi devletini borsasının yükselişi üzerinden hançerlemek isteyen bir sefil, sorumluluk lafının yanına yaklaşamaz.

Terör örgütü güdümündeki partiyi ülke yönetimine ortak etmek isteyen bir namert sorumluluktan söz edemez. Cumhurbaşkanlığı adaylığını dahi ilan etmekten aciz olan bu zata harcadığımız her nefesin fuzuli olduğunu biliyoruz.



SİYASETTE KÜSLÜK OLMAZ

Başkan Erdoğan, Grup Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını da yanıtladı. "Esad ve Sisi ile görüşme olur mu?" sorusuna, "Olabilir. Siyasette küslük dargınlık olmaz eninde sonunda adımlarımızı atarız" ifadesini kullandı.



KÜBA İLE YENİ DÖNEM

27 yıl sonra bir ilk yaşandı. Küba Devlet Başkanı, Türkiye'ye geldi. Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanı Bermudez'i Külliye'de ağırladı. 6 anlaşmaya imza atan Erdoğan, "Dış ticaret hacmimizi 200 milyon dolara çıkaracağız" dedi. Bermudez de Türkiye ile iyi bir tempo oluşturduklarını düşündüğünü söyledi.

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