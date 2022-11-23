Milli Savunma Bakanlığı görüntüleri paylaştı: Terör inleri yerle bir edilmeye devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütlerinin bulunduğu bölgelerin ateş destek vasıtalarıyla vurulmaya devam edildiğini bildirdi.

GÜN GELİR KALKAN, GÜN GELİR KILIÇ OLURUZ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Gün gelir asil milletimiz için kalkan, gün gelir düşmana karşı kılıç oluruz. Ülkemiz ve milletimiz için her zaman kahramanca ve fedakarca görevinin başında olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlerin inlerini ateş destek vasıtalarıyla yerle bir etmeye devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Bakanlık terör hedeflerinin çok namlulu roketatarla vurulduğu anların görüntülerini de paylaştı.