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    • 23.11.2022 14:49
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    • 23.11.2022 14:49
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    Milli Savunma Bakanlığı görüntüleri paylaştı: Terör inleri yerle bir edilmeye devam ediyor

    Son dakika haberleri... Terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe vuruluyor. Hain örgüt Pençe Kılıç Harekatı ile bombardımana tutuldu. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medyadan operasyona ait görüntü paylaştı. Paylaşılan mesajda, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlerin inlerini ateş destek vasıtalarıyla yerle bir etmeye devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

    Milli Savunma Bakanlığı görüntüleri paylaştı: Terör inleri yerle bir edilmeye devam ediyor

    Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütlerinin bulunduğu bölgelerin ateş destek vasıtalarıyla vurulmaya devam edildiğini bildirdi.

    GÜN GELİR KALKAN, GÜN GELİR KILIÇ OLURUZ
    Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Gün gelir asil milletimiz için kalkan, gün gelir düşmana karşı kılıç oluruz. Ülkemiz ve milletimiz için her zaman kahramanca ve fedakarca görevinin başında olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlerin inlerini ateş destek vasıtalarıyla yerle bir etmeye devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

    Bakanlık terör hedeflerinin çok namlulu roketatarla vurulduğu anların görüntülerini de paylaştı.

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    Haberler Güncel Milli Savunma Bakanlığı görüntüleri paylaştı: Terör inleri yerle bir edilmeye devam ediyor
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