Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a operasyon! Sözde sorumlular paketlendi

Terör örgütü DEAŞ'a ağır bir darbe curuldu.
Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda sözde Cerablus hücre ve lojistik sorumlularının da aralarında bulunduğu 7 terörist yakalandı, çok sayıda patlayıcı ele geçirildi.
Fotoğraf: Terör örgütü DEAŞ'ın Cerablus hücre sorumlusu Muhammed Al Shrada
Fotoğraf: Terör örgütü DEAŞ'ın sözde Cerablus lojistik sorumlusu Ebu Mahmud
MİT 11 TANESİNİ PAKETLEMİŞTİ
Öte yandan MİT'in geçtiğimiz hafta sonu Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki operasyonlarıyla 11 DEAŞ'lı terörist yakalandı, çok sayıda patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre MİT, terör örgütü DEAŞ mensuplarınca Suriye'de misafirhane olarak kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde örgüt elemanlarının da yer aldığı 3 örgüt evi SMO ve MİT'in çalışmalarıyla tespit edildi.
FIRAT KALKANI BÖLGESİNDE OPERASYON
MİT'in istihbarı ve operasyonel desteğiyle SMO'ya bağlı yerel güvenlik güçlerince Fırat Kalkanı Harekatı alanında operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda, 11 DEAŞ'lı terörist yakalandı.
PATLAYICI VE TEKNİK MALZEME ELE GEÇİRİLDİ
Teknik kapasitesi ve patlama etkisi yüksek, profesyonelce hazırlanmış ve yaklaşık 30 bin ABD doları değerinde 4 bin 350 elektrikli fünye, 986 programlanabilir entegre cihazı, 665 devre kartı, voltmetre, devre elemanları, devre kontrolü için LED'ler ve lehim aletinin de aralarında bulunduğu çok sayıda teknik malzeme ele geçirildi.
Yakalanan teröristler, ilk sorgularında PKK/KCK-PYD/YPG uzantısı SDG kontrolündeki Haseke/Guveyran Cezaevi'ne yönelik DEAŞ unsurlarınca düzenlenen saldırılara lojistik ve askeri destek sağladıklarını itiraf etti.