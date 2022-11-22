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    • 22.11.2022 23:12
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    Başkan Erdoğan 'hepsinin kökünü kazıyacağız' demişti! Dışişleri Bakanlığı'ndan dünyaya 'tampon bölge' vurgulu operasyon mesajı

    Geride bıraktığımız günlerde Suriye ve Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenleyerek terör mevzilerini yerle bir eden Türk Silahlı Kuvvetleri, kara harekatı için de hazırlıkta. Başkan Recep Tayyip Erdoğan konuya ilişkin net bir mesaj vererek "Birkaç gündür uçağımızla, topumuzla, SİHA'mızla teröristlerin tepesindeyiz. En kısa sürede tankımızla askerimizle hepsinin kökünü kazıyacağız. Bunu da böyle bilin" ifadelerini kullanmıştı. Bu gelişme üzerine Dışişleri Bakanlığı'ndan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

    takvim.com.tr
    Türkiye’den dünyaya ’operasyon’ mesajı

    Birleşmiş Milletler'in 51. maddesinden doğan meşru müdafaa haklarını kullanan Türkiye, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde yer alan PKK/PYD/YPG mevzilerine hava harekatı düzenledi.

    Pençe Kılıç olarak isimlendirilen harekata 50 F-16 savaş uçağı ile 20'nin üzerinde SİHA'nın katıldığı bildirildi.

    Harekat kapsamında çok sayıda terör hedefi imha edildi. Milli Savunma Bakanlığı, 184 kalleşin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

    Pençe Kılıç ile birlikte büyük tokat yiyen kalleşler, alçakça sivilleri hedef almaya başladı. Gaziantep'in Karkamış ilçesi ve Kilis Öncüpınar sınırına havan toplar atıldı. Alçak saldırılarda 3 vatandaşımız şehit düştü.



    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kara harekatına işaret ederek, "Birkaç gündür uçağımızla, topumuzla, SİHA'mızla teröristlerin tepesindeyiz. En kısa sürede tankımızla askerimizle hepsinin kökünü kazıyacağız. Bunu da böyle bilin." diye konuştu.
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        Haberler Güncel Başkan Erdoğan 'hepsinin kökünü kazıyacağız' demişti! Dışişleri Bakanlığı'ndan dünyaya 'tampon bölge' vurgulu operasyon mesajı
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