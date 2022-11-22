Başkan Erdoğan 'hepsinin kökünü kazıyacağız' demişti! Dışişleri Bakanlığı'ndan dünyaya 'tampon bölge' vurgulu operasyon mesajı





Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kara harekatına işaret ederek, "Birkaç gündür uçağımızla, topumuzla, SİHA'mızla teröristlerin tepesindeyiz. En kısa sürede tankımızla askerimizle hepsinin kökünü kazıyacağız. Bunu da böyle bilin." diye konuştu.