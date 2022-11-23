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    Altılı masa toplanıp dururken daha aday açıklamadı! Başkan Erdoğan ise dünyanın 5'inci, büyüğü olan Yusufeli Barajı'nı açtı

    Muhalefet, sürekli toplanıp dağılırken Başkan Erdoğan, dünyanın 5'inci, Türkiye'nin ise en büyüğü olan Yusufeli Barajı'nı da açtı. İşte tüm detaylar...

    Altılı masa barajı aşamaz

    Erdoğan, 275 metrelik barajın, Türkiye Yüzyılı'na hayırlı olmasını diledi.



    "Burası ülkemizin 1.5 yıllık enerji ihtiyacını karşılayabilir" dedi. Tek projesi olmayan altılı masaya da ders verdi.



    ENERJİK TÜRKİYE
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yusufeli Barajı'nın açılış töreninde önemli mesajlar verdi:
    Baraj ve santral 100 katlı gökdelene denk olan 275 metre yükseklikle ülkemizde ilk, dünyada da kendi sınıfında 5'inci sırada yer almaktadır.
    Bu barajda üretilecek 1 milyar 900 kw saat enerji ekonomiye 5 milyar lira katma değer verecektir.
    34 milyar liralık maliyetle Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir eseri milli bütçeden karşılayarak Artvin'imize kazandırdık.
    Asırlardır bu ülkeye millete ihanet edip sonrasında iflah olan yoktur.
    Bu topraklar asırlardır terör eylemi kılıfı altında sergilenen ihanete maruz kalmıştır. Kapanmamış hesaplar olabilir, onların görüleceği günler de gelecektir.
    Teröristleri kimlerin himaye ettiğini de biliyoruz. Sabrımız çaresizliğimizden değildir. Sabrımız hukuk devleti olarak diplomasiye riayet etme hassasiyetindendir.
    Artık bu saatten sonra bizim için tek bir ölçü vardır. Tek bir sınır vardır. O da kendi ülkemizin kendi vatandaşlarımızın güvenliğidir.
    Bu güvenlik nereden başlayacaksa oraya kadar gitmek en meşru hakkımızdır. Kendi güvenlikleri için binlerce kilometreden gelenler bu hakkımızı anlayışla karşılamaları gerekiyor.
    İstiklal'de 6 masumun hayatına mal olan alçak saldırıya cevabımızı Irak ve Suriye'deki terör örgütü hedeflerini yerle yeksan ederek verdik.
    Birkaç gündür, teröristlerin tepesindeyiz. En kısa sürede tankımızla, askerimizle, hepsinin de kökünü kazıyacağız...
    Alımın ölümü alemin ölümü gibidir. Bu sabah çok sevdiğim, saydığım Prof. Dr. Raşit Küçük'ü hakka uğurluyoruz. Kendisine buradan Allah'tan rahmet diliyorum.



        EYFEL KULESİ İLE YARIŞIYOR
        Yusufeli Barajı ve HES İnşaasına 21 Aralık 2012 tarihinde başlanan baraj, Artvin ile Erzurum arasında Çoruh Nehri'nde inşa edildi.
        Baraj, 2 milyar 130 milyon metreküp su depolama hacmine sahip. Ekonomiye yılda 5 milyar liralık katkı sağlayacak.
        Eyfel Kulesi'nden sadece 25 metre kısa olan baraj, devasa gövdesiyle yükseklik bakımından Türkiye'de birinci, dünyada 5'inci sırada...
        Su altında kalacak alanlardan 5 bin 844 adet zeytin, dut, ceviz ve nar gibi meyve ağacı, yeni yerleşim yerine nakledildi.



        BAŞKAN ERDOĞAN, BİR BÜYÜK ESERİ DAHA, TÜRKİYE'NİN HİZMETİNE AÇTI!
        Yusufeli Barajı, ekonomiye yılda 5 milyar lira katkı sağlayacak...

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        Haberler Güncel Altılı masa toplanıp dururken daha aday açıklamadı! Başkan Erdoğan ise dünyanın 5'inci, büyüğü olan Yusufeli Barajı'nı açtı
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