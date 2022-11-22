Yusufeli Barajı su tutmaya başladı! Türkiye`de birinci dünyada 5`inci sırada! Ekonomiye yılda 5 milyar liralık katkı
Türkiye'nin birinci, dünyanın ise beşinci yüksek barajı olan Yusufeli Barajı bugün Başkan Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen törenle su tutmaya başladı. Dev gövdenin arkasında depolanan suyun potansiyel enerjisi, Türkiye`nin HES potansiyelinin yaklaşık yüzde 2`si olan yıllık ortalama 1 milyar 888 milyon kilovatsaatlik elektrik enerjisine dönüştürülecek. Yusufeli Barajı, 558 megavat kurulu gücüyle ülke ekonomisine yıllık 5 milyar lira katkı sağlayacak. İşte Yusufeli Barajı'nın özellikleri
Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santralı (HES), Bakanlığa bağlı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Doğu Karadeniz Bölgesi`nde, Artvin`in 70 kilometre güneybatısında, Türkiye`nin en hızlı akan ırmağı Çoruh Nehri üzerinde inşa edildi.
Talvegden 220, temelden ise 275 metre yüksekliğe sahip barajın gövdesi, 100 katlı bir gökdelen yüksekliğine sahip bulunuyor. Eyfel Kulesi`nden 25 metre kısa olan baraj, devasa gövdesiyle yükseklik bakımından Türkiye`de birinci, dünyada 5`inci sırada yer alıyor.
EKONOMİYE YILDA 5 MİLYAR LİRALIK KATKI
Dev gövdenin arkasında depolanan suyun potansiyel enerjisi, Türkiye`nin HES potansiyelinin yaklaşık yüzde 2`si olan yıllık ortalama 1 milyar 888 milyon kilovatsaatlik elektrik enerjisine dönüştürülecek. Yusufeli Barajı, 558 megavat kurulu gücüyle ülke ekonomisine yıllık 5 milyar lira katkı sağlayacak.