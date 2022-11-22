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Haberler Güncel Yusufeli Barajı su tutmaya başladı! Türkiye`de birinci dünyada 5`inci sırada! Ekonomiye yılda 5 milyar liralık katkı

Yusufeli Barajı su tutmaya başladı! Türkiye`de birinci dünyada 5`inci sırada! Ekonomiye yılda 5 milyar liralık katkı

Türkiye'nin birinci, dünyanın ise beşinci yüksek barajı olan Yusufeli Barajı bugün Başkan Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen törenle su tutmaya başladı. Dev gövdenin arkasında depolanan suyun potansiyel enerjisi, Türkiye`nin HES potansiyelinin yaklaşık yüzde 2`si olan yıllık ortalama 1 milyar 888 milyon kilovatsaatlik elektrik enerjisine dönüştürülecek. Yusufeli Barajı, 558 megavat kurulu gücüyle ülke ekonomisine yıllık 5 milyar lira katkı sağlayacak. İşte Yusufeli Barajı'nın özellikleri

22.11.2022 15:21 - Son Güncelleme: 22.11.2022 15:24
Yusufeli Barajı’nda büyük gün! Türkiye`de birinci dünyada 5`inci sırada! Ekonomiye yılda 5 milyar liralık katkı

Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santralı (HES), Bakanlığa bağlı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Doğu Karadeniz Bölgesi`nde, Artvin`in 70 kilometre güneybatısında, Türkiye`nin en hızlı akan ırmağı Çoruh Nehri üzerinde inşa edildi.

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Yusufeli Barajı’nda büyük gün! Türkiye`de birinci dünyada 5`inci sırada! Ekonomiye yılda 5 milyar liralık katkı

TÜRKİYE`DE BİRİNCİ, DÜNYADA 5`İNCİ SIRADA

Orta Çoruh Havzası`nda inşa edilen en büyük baraj olan dev tesisin yapımına 2012`de başlandı.

Yusufeli Barajı’nda büyük gün! Türkiye`de birinci dünyada 5`inci sırada! Ekonomiye yılda 5 milyar liralık katkı

Talvegden 220, temelden ise 275 metre yüksekliğe sahip barajın gövdesi, 100 katlı bir gökdelen yüksekliğine sahip bulunuyor. Eyfel Kulesi`nden 25 metre kısa olan baraj, devasa gövdesiyle yükseklik bakımından Türkiye`de birinci, dünyada 5`inci sırada yer alıyor.

Yusufeli Barajı’nda büyük gün! Türkiye`de birinci dünyada 5`inci sırada! Ekonomiye yılda 5 milyar liralık katkı

Barajın gövdesi, düşey ve yatay düzlemde kavisli şekilde tasarlandı. Bu çift eğrilikli tasarım sayesinde barajın arkasındaki milyonlarca metreküplük suyun basıncı yamaçlara aktarılıyor ve gövdenin mukavemeti artırılıyor. Bu tasarım aynı zamanda devasa gövdeye zarif bir görünüm de kazandırıyor.

Yusufeli Barajı’nda büyük gün! Türkiye`de birinci dünyada 5`inci sırada! Ekonomiye yılda 5 milyar liralık katkı

EKONOMİYE YILDA 5 MİLYAR LİRALIK KATKI

Dev gövdenin arkasında depolanan suyun potansiyel enerjisi, Türkiye`nin HES potansiyelinin yaklaşık yüzde 2`si olan yıllık ortalama 1 milyar 888 milyon kilovatsaatlik elektrik enerjisine dönüştürülecek. Yusufeli Barajı, 558 megavat kurulu gücüyle ülke ekonomisine yıllık 5 milyar lira katkı sağlayacak.

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