Başkan Erdoğan Pençe-Kılıç Harekatı'na ilişkin dünyaya net mesaj verdi: İcazet almayız!





184 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Pençe-Kılıç Harekatı'nda öldürülen terörist sayısı 184'ü buldu. Bu arada Kobani'den Gaziantep Karkamış'a atılan 5 roket sonucu bir öğretmen ve bir çocuk şehit oldu.



İlk İşyerim Projesi'ne başvuru sayısının 8 milyonu bulduğunu söyleyen Erdoğan, "Bay Kemal ve Sayın Akşener de gelsin, oradaki coşkuyu görsünler" diye konuştu



NORMALLEŞME ADIMI

Başkan Tayyip Erdoğan, Katar ziyareti dönüşünde gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu:

Daha önce 'Türkiye-Mısır arasında bir süreç başlayabilir' demiştik. Burada bir adım atılmış oldu. İnşallah bunu üst düzey görüşmelerle iyi bir noktaya taşırız.

Bu bir liderler buluşması değildir. Türk milleti ile Mısır halkının geçmişteki birlikteliği bizim için çok önemlidir.

Yeniden niye olmasın, yeniden niye başlamasın? Bunların sinyalini verdik.

Bizim tabii kendilerinden tek isteğimiz; bize karşı Akdeniz'de tavır içinde olanlara yönelik barışı ikame edelim. Beraber yolumuza devam edelim.

Bizim tek derdimiz bu ülkeye hizmet. 20 yıl bunun çok açık ispatıdır. Ancak karşımızdakilerin karakterinde, cibilliyetinde yalan meşrudur. Zaten en tepelerindeki yalancı.

İşte Allah nasip ederse (bugün) Yusufeli Barajı'nın açılışını yapıyoruz. 2,5 milyon kişinin tükettiği enerjiyi inşallah üretiyor olacak. Öyle bir baraj.

Bay Kemal, arzu edersen sen de gel. Sayın Akşener de gelsin. Oradaki coşkuyu görsünler. Sonradan özel olarak gelmeyi arzu ediyorlar.

Aynen TOGG'da olduğu gibi. Açılışa gelmediler, sonra 'ziyarete gelebilir miyiz' diye haber gönderdiler. Gelsinler görsünler dedik. Biz kıskanmayız, yeter ki gelsinler.

Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki bu operasyon 'acaba kim ne der, nasıl olur' diye düşünülerek yapılmış bir harekât değil. Tamamen planlarımız dahilinde yapılıyor...

Dahaönce de söylediğimiz gibi, eğer ülkemize, topraklarımıza birileri rahatsızlık veriyorsa bunlara biz bedelini ödetiriz.

Bunun sadece bir hava harekatıyla sınırlı kalması da söz konusu değil. Kara Kuvvetleri de operasyona katılmaya hazır. İstişaremizi yaparız, ondan sonra da adımlarımızı buna göre atarız.

Teröristleri yerinde etkisiz hale getirmeye yönelik bütün planlamalarımızı ele aldık. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz...