Pençe - Kılıç Hava Harekatı'nın ardından kara harekatı an meselesi! Başkan Erdoğan o bölgeleri işaret etti
Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan, Pençe - Kılıç Hava Harekatı'nın ardından kara harekatının da an meselesi olduğunun sinyalini verdi. Erdoğan'ın açıklamasının ardından gözler, güvenli sınır hattının nereye kadar çekileceğine çevrildi.
En az 184 teröristin öldürüldüğü açıklanırken İstiklal Caddesi ve Gaziantep'teki şehitlerimizin intikamı alındı.
TERÖR ÖRGÜTÜNÜN ÜSTÜNE BOMBALAR YAĞDIRILDI
Pençe-Kılıç operasyonunda Irak kuzeyindeki Kandil, Asos, Hakurk ile Suriye kuzeyindeki Arap Pınarı, Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerinde teröristlerin üzerine bombalar yağdırıldı.
"HAVA HAREKATIYLA SINIRLI KALMASI SÖZ KONUSU DEĞİL"
Erdoğan konuya ilişkin, "Bunun sadece bir hava harekatıyla sınırlı kalması da söz konusu değil. Burada ne kadarlık bir güç Kara Kuvvetlerinden de buna katılması gerekir; bunu da zaten ilgili birimlerimiz, Savunma Bakanlığımız, Genelkurmayımız birlikte kararını verirler; istişaremizi yaparız, ondan sonra da adımlarımızı buna göre atarız." ifadelerini kullanmıştı.
Başkan Erdoğan, bugün ise düzenlenen programla Artvin'de bir etkinliğe katıldı.
"GÜVENLİK ÇİZGİSİNİ ÇEKMEMİZE KİMSE MANİ DE OLAMAZ KARŞI DA ÇIKAMAZ"
Erdoğan, sınır güvenliğinin önemine dikkat çekerek, "Biz Suriye sınırlarımızın güvenliğe kavuşturulması için üzerimize düşeni yerine getirdik. Artık bu saatten sonra bizim için tek bir ölçü vardır, o da kendi vatandaşlarımızın güvenliğidir. Bu güvenlik nereden başlayacaksa oraya kadar gitmek hakkımızdır. Bu çizgiyi olması gereken yere kadar çekmemize kimse mani de olamaz karşı da çıkamaz. Birkaç gündür uçağımızla, topumuzla teröristlerin ensesindeyiz. En kısa sürede tankımızla, askerimizle hepsinin kökünü kazıyacağız." dedi.