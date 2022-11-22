Pençe - Kılıç Hava Harekatı’nın ardından kara harekatı an meselesi! Başkan Erdoğan o bölgeleri işaret etti

Başkan Erdoğan, bugün ise düzenlenen programla Artvin'de bir etkinliğe katıldı.

"GÜVENLİK ÇİZGİSİNİ ÇEKMEMİZE KİMSE MANİ DE OLAMAZ KARŞI DA ÇIKAMAZ"

Erdoğan, sınır güvenliğinin önemine dikkat çekerek, "Biz Suriye sınırlarımızın güvenliğe kavuşturulması için üzerimize düşeni yerine getirdik. Artık bu saatten sonra bizim için tek bir ölçü vardır, o da kendi vatandaşlarımızın güvenliğidir. Bu güvenlik nereden başlayacaksa oraya kadar gitmek hakkımızdır. Bu çizgiyi olması gereken yere kadar çekmemize kimse mani de olamaz karşı da çıkamaz. Birkaç gündür uçağımızla, topumuzla teröristlerin ensesindeyiz. En kısa sürede tankımızla, askerimizle hepsinin kökünü kazıyacağız." dedi.