Erdoğan, "2022 FIFA Dünya Kupası açılış törenini başarıyla düzenleyen Katar'ı tebrik ediyor, yaklaşık bir ay sürecek turnuvaya katılan tüm takımlara muvaffakiyetler diliyorum. Turnuvanın sportmenlik ruhuna uygun şekilde huzur ve güvenlik içerisinde tamamlanmasını temenni ediyorum. 1 milyondan fazla kişinin katılmasının beklendiği bu uluslararası spor etkinliği, İslam coğrafyasında düzenlenen ilk Dünya Kupası olması hasebiyle ayrı bir önem taşıyor" dedi.

FIRSATÇILAR İÇİN HAREKETE GEÇİLİYOR

Fırsatçı marketlerin kesilen cezalara karşın fiyat artışında inatçılığı ve vatandaşın tepkisi Başkan Erdoğan'a sorulan sorular arasındaydı. Erdoğan, fahiş fiyat politikasından vazgeçmeye niyeti olmayan 'fırsatçılar' için ağır yaptırımların yolda olduğunun sinyali verdi.