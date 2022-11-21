Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar ziyareti sonrası gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Erdoğan, vatandaşı canından bezdiren fırsatçı zincir marketlerle ilgili gerekli adımların atılacağını söyledi.
KATAR DÜNYA KUPASI
Erdoğan, ev sahipliği için Katar Emiri Şeyh Temim'e teşekkürlerini sundu.
Erdoğan, "2022 FIFA Dünya Kupası açılış törenini başarıyla düzenleyen Katar'ı tebrik ediyor, yaklaşık bir ay sürecek turnuvaya katılan tüm takımlara muvaffakiyetler diliyorum. Turnuvanın sportmenlik ruhuna uygun şekilde huzur ve güvenlik içerisinde tamamlanmasını temenni ediyorum. 1 milyondan fazla kişinin katılmasının beklendiği bu uluslararası spor etkinliği, İslam coğrafyasında düzenlenen ilk Dünya Kupası olması hasebiyle ayrı bir önem taşıyor" dedi.
FIRSATÇILAR İÇİN HAREKETE GEÇİLİYOR
Fırsatçı marketlerin kesilen cezalara karşın fiyat artışında inatçılığı ve vatandaşın tepkisi Başkan Erdoğan'a sorulan sorular arasındaydı. Erdoğan, fahiş fiyat politikasından vazgeçmeye niyeti olmayan 'fırsatçılar' için ağır yaptırımların yolda olduğunun sinyali verdi.
SORU: Vatandaşın "fırsatçı terörü" dediği bir konu var. Özellikle son üç aydır maliyetlerde bir artış yok. Akaryakıt giderleri artmıyor, personel giderleri artmıyor ama marketlerin yüzde 30'a varan oranlarda son 3 aydır artışlar yaptığı görülüyor. Bu özellikle sosyal medyada vatandaşlar çokça dile getirdiği bir şikayet. Vatandaşlar şunu söylüyor, bunlara sadece para cezası yetmiyor. Çünkü bunlar para cezasını maliyetlerin üzerine koyuyorlar ve aynı şekilde yollarına devam ediyorlar. Artık daha sert tedbirler gelir mi?