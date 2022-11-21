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    • 21.11.2022 14:02
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    Fırsatçılara geçit yok! Başkan Erdoğan sinyali verdi: Para cezası ıslah etmiyor, ürkütücü yaptırımlar gelebilir

    Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası açılış törenine katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Fırsatçılıkla vatandaşın cebindeki paraya gözünü diken marketlerin, sabit akaryakıt ve personel giderlerine karşın fiyatları giderek yükseltmesine ilişkin verilen bir soruya Başkan Erdoğan, "Para cezası demek ki bunları ıslah etmiyor. Değişik öneriler var. Bütün mesele yaptırımın çok daha ağır olması. Bu bunlara ürkütücü gelebilir. Bunu halletmek lazım." diyerek kalıcı çözüm için gerekli adımın atılacağına dair sinyal verdi.

    takvim.com.tr
    Fırsatçılara geçit yok!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar ziyareti sonrası gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Erdoğan, vatandaşı canından bezdiren fırsatçı zincir marketlerle ilgili gerekli adımların atılacağını söyledi.

    KATAR DÜNYA KUPASI
    Erdoğan, ev sahipliği için Katar Emiri Şeyh Temim'e teşekkürlerini sundu.

    Erdoğan, "2022 FIFA Dünya Kupası açılış törenini başarıyla düzenleyen Katar'ı tebrik ediyor, yaklaşık bir ay sürecek turnuvaya katılan tüm takımlara muvaffakiyetler diliyorum. Turnuvanın sportmenlik ruhuna uygun şekilde huzur ve güvenlik içerisinde tamamlanmasını temenni ediyorum. 1 milyondan fazla kişinin katılmasının beklendiği bu uluslararası spor etkinliği, İslam coğrafyasında düzenlenen ilk Dünya Kupası olması hasebiyle ayrı bir önem taşıyor" dedi.

    FIRSATÇILAR İÇİN HAREKETE GEÇİLİYOR
    Fırsatçı marketlerin kesilen cezalara karşın fiyat artışında inatçılığı ve vatandaşın tepkisi Başkan Erdoğan'a sorulan sorular arasındaydı. Erdoğan, fahiş fiyat politikasından vazgeçmeye niyeti olmayan 'fırsatçılar' için ağır yaptırımların yolda olduğunun sinyali verdi.

    SORU: Vatandaşın "fırsatçı terörü" dediği bir konu var. Özellikle son üç aydır maliyetlerde bir artış yok. Akaryakıt giderleri artmıyor, personel giderleri artmıyor ama marketlerin yüzde 30'a varan oranlarda son 3 aydır artışlar yaptığı görülüyor. Bu özellikle sosyal medyada vatandaşlar çokça dile getirdiği bir şikayet. Vatandaşlar şunu söylüyor, bunlara sadece para cezası yetmiyor. Çünkü bunlar para cezasını maliyetlerin üzerine koyuyorlar ve aynı şekilde yollarına devam ediyorlar. Artık daha sert tedbirler gelir mi?

        BAŞKAN ERDOĞAN: Biz hukuk devletiyiz. Soruşturmalar neticesinde gerekli adımları attık, atarız. Hazine Maliye ve Ticaret Bakanlıklarımız hassasiyetle takip ediyor. Bu noktada kontroller çok daha farklı uygulamalarla devam edecek. Çünkü para cezası demek ki bunları ıslah etmiyor. Para cezasının dışında atılacak adımları da ilk Kabine Toplantımızda inşallah masaya yatırırız ve oradan da bunların üzerine ayrıca gideriz. Değişik öneriler var. Bütün mesele yaptırımın çok daha ağır olması. Bu bunlara ürkütücü gelebilir. Bunu halletmek lazım.

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        Haberler Güncel Fırsatçılara geçit yok! Başkan Erdoğan sinyali verdi: Para cezası ıslah etmiyor, ürkütücü yaptırımlar gelebilir
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