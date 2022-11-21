Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kazakistan'da seçimleri kazanan Tokayev'e tebrik! Yeni dönemde güçlü işbirliği mesajı





STRATEJİK ORTAKLIK GÜÇLENEREK DERİNLEŞECEK

Seçim neticesinin dost ve kardeş Kazakistan için hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki Geliştirilmiş Stratejik Ortaklığın yeni dönemde de güçlenerek derinleşeceğine inandığını ifade etti.