Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kazakistan'da seçimleri kazanan Tokayev'e tebrik! Yeni dönemde güçlü işbirliği mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Kasım Cömert Tokayev'i tebrik etti.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki zaferinden dolayı Kasım Cömert Tokayev'i tebrik etti.
STRATEJİK ORTAKLIK GÜÇLENEREK DERİNLEŞECEK
Seçim neticesinin dost ve kardeş Kazakistan için hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki Geliştirilmiş Stratejik Ortaklığın yeni dönemde de güçlenerek derinleşeceğine inandığını ifade etti.
İşte konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan o paylaşım;
Cumhurbaşkanı @RTErdogan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.— T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) November 21, 2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki zaferinden dolayı Kasım Cömert Tokayev'i tebrik etti.
İKİ LİDERİN MASA TENİSİ MÜSABAKALARI
Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'in masa tenisi müsabakaları hala hafızalarda.
Erdoğan geride bıraktığımız Mayıs ayında Ankara'da Tokayev ile masa tenisi oynamıştı. Bu müsabakanın rövanşı Ekim'de Akorda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapıldı.