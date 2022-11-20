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    • 21.11.2022 06:19
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    Bartın'da korkutan orman yangını!

    Son dakika haberi! Bartın'ın tatil beldesi İnkum'da tatil beldesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor. İnkum tatil beldesinde çıkan orman yangını söndürmek için çalışma başlatıldı, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Bartın’da korkutan orman yangını!

    Bartın İnkum'da ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını söndürme çalışmaları, bölgenin kayalık ve yamaç olması sebebiyle güçlükle sürdürülüyor.

    Alevlere Bartın Orman İşletme Şefliği arazözlerinin yanı sıra Bartın Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın için çevre illerden de destek istendi.

    İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin de destek verdiği yangın nedeniyle jandarma, 112 Acil Sağlık ekipleri de bölgede meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbir aldı.

    Bartın Vali Yardımcısı Abdullah Akdaş ve Belediye Başkanı Cemal Akın da olay yerinde çalışmaları takip ediyor.

    Belediye Başkanı Akın, gazetecilere, gece yarısı başlayan yangının yaklaşık 3 dönümlük bir alanda etkili olduğunu belirterek "Yangın devam ediyor. Ekipler müdahale ediyor." dedi.

    Yangına sebebiyet verdiği öne sürülen 4 kişinin gözaltına alındığı ve İnkum Jandarma Karakol Komutanlığında ifadelerinin alındığı öğrenildi.

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