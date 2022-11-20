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    Kanlı kayıt! Terörist Ahlam Albashir’in bombayı bıraktığı yerin görüntüsünü çektiği ortaya çıktı

    Terörist Ahlam Albashir’in, İstiklal Caddesi’nde bombayı bıraktığı noktanın görüntüsünü çekip terörist başı “Hacı"ya gönderdiği ortaya çıktı... İşte tüm detaylar...

    Emir Somer
    Kanlı kayıt!

    İstanbul Beyoğlu'nda 6 kişinin yaşamını yitirdiği ve 81 kişinin de yaralandığı terör saldırısını gerçekleştiren kadın terörist Ahlam Albashir ve 16 terörist tutuklandı. Hain saldırı ile ilgili yeni detaylara ulaşıldı. Terörist Albashir'in saldırının yaşandığı noktanın fotoğraf ve görüntülerini 22 Ekim Cumartesi 18.08'de yaptığı keşif sırasında çektiği ortaya çıktı. Görüntülerde; teröristin bombayı bıraktığı bankın yanından geçerken cep telefonun kamerasını açtığı ve hem patlamanın yaşanacağı noktayı hem de iş yerleri ve kalabalığı kayda aldığı saptandı.



    MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI
    Teröristin görüntüleri, PKK'nın Ayn El Arab'daki sözde sorumlularından olan ve saldırı talimatını veren 'Hacı' kod adlı kişiye gönderildiği, saldırı yerinin bu şekilde belirlendiği anlaşıldı. Teröristlerin WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı! Terörist Ammar Jarkas'ın saldırının ardından kız kardeşine, "Gadir kız eski elbiselerini, geldiği elbiselerini çıkarsın atsın. Atmamız için bir poşete koy" dediği ve böylelikle patlamadan önceden haberi olup kamuflaj için talimat verdiği kesinlik kazandı.



    Terörist Albashir'in gözaltına alınmadan kısa süre önce kendisini Esenler'den Küçükçekmece'ye götüren korsan taksici Ahmet C.'ye "Merhaba" yazdığı, Ahmet C.'nin ise, "Merhaba ablacığım bana durumun hakkında bilgi ver" şeklinde cevap yazdığı tespit edildi.



        SAHTE EVLİLİK
        Albashir ve Bilal Hassan'a terör örgütü PKK/YPG tarafından 2021'de Suriye'de "sahte evlilik cüzdanı" hazırlandığı anlaşıldı. Teröristelerin İstanbul'da kendilerine bu kağıtla 'evli çift' süsü verdikleri ortaya çıktı.



        BOMBA ZAMAN AYARLI
        Terör saldırısında kullanılan zaman ayarlı olduğu değerlendirilen parça tesirli bombada kullanılan ve olay yerinden toplanan çiviler ve demir parçaları, kurşunlar toplandı. Bombanın Nitro Selüloz ve TNT ile yapıldığı anlaşıldı.

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        Haberler Güncel Kanlı kayıt! Terörist Ahlam Albashir’in bombayı bıraktığı yerin görüntüsünü çektiği ortaya çıktı
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