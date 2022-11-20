Kanlı kayıt! Terörist Ahlam Albashir’in bombayı bıraktığı yerin görüntüsünü çektiği ortaya çıktı

İstanbul Beyoğlu'nda 6 kişinin yaşamını yitirdiği ve 81 kişinin de yaralandığı terör saldırısını gerçekleştiren kadın terörist Ahlam Albashir ve 16 terörist tutuklandı. Hain saldırı ile ilgili yeni detaylara ulaşıldı. Terörist Albashir'in saldırının yaşandığı noktanın fotoğraf ve görüntülerini 22 Ekim Cumartesi 18.08'de yaptığı keşif sırasında çektiği ortaya çıktı. Görüntülerde; teröristin bombayı bıraktığı bankın yanından geçerken cep telefonun kamerasını açtığı ve hem patlamanın yaşanacağı noktayı hem de iş yerleri ve kalabalığı kayda aldığı saptandı.
MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI
Teröristin görüntüleri, PKK'nın Ayn El Arab'daki sözde sorumlularından olan ve saldırı talimatını veren 'Hacı' kod adlı kişiye gönderildiği, saldırı yerinin bu şekilde belirlendiği anlaşıldı. Teröristlerin WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı! Terörist Ammar Jarkas'ın saldırının ardından kız kardeşine, "Gadir kız eski elbiselerini, geldiği elbiselerini çıkarsın atsın. Atmamız için bir poşete koy" dediği ve böylelikle patlamadan önceden haberi olup kamuflaj için talimat verdiği kesinlik kazandı.
Terörist Albashir'in gözaltına alınmadan kısa süre önce kendisini Esenler'den Küçükçekmece'ye götüren korsan taksici Ahmet C.'ye "Merhaba" yazdığı, Ahmet C.'nin ise, "Merhaba ablacığım bana durumun hakkında bilgi ver" şeklinde cevap yazdığı tespit edildi.