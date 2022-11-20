Kanlı kayıt! Terörist Ahlam Albashir’in bombayı bıraktığı yerin görüntüsünü çektiği ortaya çıktı

İstanbul Beyoğlu'nda 6 kişinin yaşamını yitirdiği ve 81 kişinin de yaralandığı terör saldırısını gerçekleştiren kadın terörist Ahlam Albashir ve 16 terörist tutuklandı. Hain saldırı ile ilgili yeni detaylara ulaşıldı. Terörist Albashir'in saldırının yaşandığı noktanın fotoğraf ve görüntülerini 22 Ekim Cumartesi 18.08'de yaptığı keşif sırasında çektiği ortaya çıktı. Görüntülerde; teröristin bombayı bıraktığı bankın yanından geçerken cep telefonun kamerasını açtığı ve hem patlamanın yaşanacağı noktayı hem de iş yerleri ve kalabalığı kayda aldığı saptandı.