İstiklal'i kana bulayan PKK/YPG'li kalleş Albashir'in yeni görüntüleri! 22 Ekim'de kayda geçti: Dikkat çeken 'selfie' detayı
İstiklal Caddesi'nin kana bulayan, 6 vatandaşımızın şehit olmasına sebep olan kalleş bombalı saldırının faili PKK/YPG'li Ahlam Albashir, tutuklanarak Marmara Cezaevine götürüldü. Saldırıya ilişkin çalışmalar titizlikle yürütülürken Ahlam Albashir'in keşif yaptığı anlara ilişkin 22 Ekim tarihli yeni görüntüler ortaya çıktı. Teröristin caddede yürüdüğü sırada özçekim yaparak ilerlemesi ise dikkat çekti. İşte kare kare o anlar...
18.11.2022 19:13 - Son Güncelleme: 18.11.2022 20:15
İstanbul Beyoğlu'ndaki hain saldırıyı gerçekleştiren terörist Ahlam Albashir'in, İstiklal Caddesinde keşif yaptığı anlara ilişkin yeni görüntüleri ortaya çıktı.
22 Ekim'de İstiklal Caddesi'nde keşif yapan teröristin, caddede yürüdüğü sırada sürekli olarak cep telefonu ile özçekim yaparak ilerlemesi dikkat çekti.
TERÖRİST ALBASHIR MARMARA CEZAEVİ'NE GÖTÜRÜLDÜ
İstiklal Caddesi'ne bomba bırakan kadın terörist Ahlam Albashır'ında aralarında bulunduğu 17 şüpheli tutuklandı.
3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan şüpheliler, Marmara Cezaevine götürüldü.
Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde geçen pazar günü, Suriye uyruklu terörist Ahlam Albashır, bombalı saldırı gerçekleştirdi.