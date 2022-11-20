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    • Güncel
    • 20.11.2022 19:15
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    • 20.11.2022 23:04
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    CHP'nin TikTok videosu üzerinden soyunduğu algısı kısa sürdü! Algı operasyonunu çürüten gerçek ortaya çıktı!

    CHP'nin sosyal medyada paylaşılan video üzerinden devleti karalamaya yönelik söylemlere imza atarak '3 Arap terör saldırısı üzerinden Türkiye ile dalga geçiyorlar' algısı oluşturmaya çalışmıştı. CHP'li Gürsel Güntekin sosyal medya hesabından, "Şimdi soruyorum TikTok'ta video çekip İstiklal Caddesi'nin ortasında, Türk milletinin acısıyla alay eden bu insan müsvetteleri hakkında bir işlem yapıldı mı? Hem bu ülkeye gelecekler, hem bu milleti aşağılayacak, hakaret edecekler. Tahammülümüz kalmadı." ifadelerini kullanmıştı. Videoda yer alan şahısların İsrailli olduğunu ve bu şahıslardan ikisinin 08 Kasım ve 10 Kasım tarihlerinde Türkiye'den ayrıldığı ortaya çıktı. Ayrıca videoda, 3 şahsın İstanbul'da yaşanan hırsızlık olayını anlatmak istediği anlaşıldı.

    takvim.com.tr
    CHP’nin algısı kısa sürdü!

    İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım Pazar günü hain terör saldırısı sonucu 6 kişi şehit olurken, 81 kişi yaralanmıştı.



    Yaşanan hain saldırının ardından sosyal medya üzerinden yayılan bir video büyük bir infiale neden olmuş ve tepki çekmişti.


    Videoda bir kişinin elindeki torbayı alıp konuştuğu ve torbayı sallayarak bir anda hareket ettiği görülmüştü. Videoda 'bombalı paket şakası' yapılıyor üzerinden algı oluşturmaya çalışan CHP Milletvekili Gürsel Tekin ve bazı fondaş medya kuruluşları devreye girerek devleti karalamaya yönelik söylemlere soyunmuşlardı.



    Videoya tepki gösteren CHP Milletvekili Gürsel Tekin ise şunları yazdı:
    "Şimdi soruyorum TikTok'ta video çekip İstiklal Caddesi'nin ortasında, Türk milletinin acısıyla alay eden bu insan müsvetteleri hakkında bir işlem yapıldı mı? Hem bu ülkeye gelecekler, hem bu milleti aşağılayacak, hakaret edecekler. Tahammülümüz kalmadı."

        ODA TV DE SOSYAL MEDYAYI AYAĞA KALDIRAN VİDEO DİYEREK PAYLAŞTI
        ODA TV de Gürsel Tekin'in algı operasyonunu devam ettirerek söz konusu videoyu sosyal medyayı ayağa kaldıran video diyerek paylaştı.

        (Fotoğraftaki kişi Adham Assı)

        İSTANBUL'DA YAŞANAN HIRSIZLIKLARDAN DERT YANDILAR
        Şahısların videoda İstanbul'da yaşanan hırsızlık olayından rahatsızlığa gönderme yaptığı ve videoda "İstanbul'da en çok sinirlendiğim olay; çıkıp geziyorsun dolanıyorsun bir şeyler alacaksın bir bakıyorsun…" ifadelerinin kullandığı ve videonun ise 6 Kasım'da çekildiği ortaya çıktı.

        Videodaki gözlüklü kişinin İsrail uyruklu Adham Assı olduğu halen İstanbul'da konakladığı tespit edildi.

        (Fotoğraftaki kişi Fors Rayyan)

        Şapkalı şahsın ise yine İsrail uyruklu Fors Rayyan olduğu, 8 Kasım'da Türkiye'den çıkışının bulunduğu ortaya çıktı.

            (Fotoğraftaki kişi Ayman Othman)

            Videoda yer alan 3. şahsın ise yine İsrail uyruklu Ayman Othman olduğu, 3 Kasım'da Türkiye'ye giriş yaptığı 10 Kasım'da ise çıktığı belirlendi.

            CANDAŞ TOLGA IŞIK KÜFÜRLER SAVURDU

            Candaş Tolga Işık ise şahıslara hedef alarak küfürler savurdu. Işık videonun İstiklal'deki patlama sonrası çekildiğini sanarak şahısların sınır dışı edilmesi gerektiğini ifade etti.

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            Haberler Güncel CHP'nin TikTok videosu üzerinden soyunduğu algısı kısa sürdü! Algı operasyonunu çürüten gerçek ortaya çıktı!
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