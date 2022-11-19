Herson'dan çıkarılan 88 Ahıska Türkü Sarp Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı





Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanlığının ve Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğinin girişimleriyle Herson'dan çıkarılan 84 Ahıska Türkü, Rusya'dan çıkış yaptıktan sonra Gürcistan'a ulaştı.



Yolculuk sırasında, 84 Ahıska Türküne daha önce Rusya'ya geçiş yapmış 4 Ahıska Türkü daha eklenmiş ve toplam yolcu sayısı 88'e çıkmıştı.