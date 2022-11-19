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    • 19.11.2022 18:24
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    • 19.11.2022 19:06
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    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İstiklal Caddesi'nde önemli açıklamalar: Türkiye güven ülkedir, bedelini ağır ödeyecekler

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstiklal Caddesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Birlik ve beraberlik mesajı veren Çelik, Türkiye'nin güvenli bir ülke olduğunun altını çizdi. Ömer Çelik, terör örgütlerinin çok ağır bedel ödeyeceğini ifade etti.

    takvim.com.tr
    Bedelini ağır ödeyecekler

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İstiklal Caddesi'nde önemli açıklamalarda bulundu.

    "Bedelini ağır ödeyecekler"


    "Türkiye kesinlikle güvenli bir ülkedir" diyen Çelik şunlar söyledi:

    Kimse Türkiye'nin güven ülkesi olma durumunu değiştiremez. Tüm terör örgütleriyle mücadele edecek gücümüz var. Belediye başkanımız ve arkadaşları burayı bayraklarla donattılar. Bir gayret ortaya koydular.



    "BEDELİNİ EN AĞIR ŞEKİLDE ÖDEYECEKLER"
    Bundan sonra da birlik duygusuyla güçlü mücadele vermeye devam edeceğiz. Burası gayet güvenli bir yerdir. Türkiye'ye göz diken terör örgütleri bedelini en ağır şekilde ödeyecektir.



    DAYANIŞMA MESAJI: BURADAYIZ, İSTİKLAL'DEYİZ
    Dayanışma gösteren tüm vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Buradayız, İstiklal Caddesi'ndeyiz. Ülkemiz için çalışmaya devam ediyoruz.

        NE OLMUŞTU?
        İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım Pazar günü saat 16.14'te meydana gelen terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybederken, 81 kişi yaralandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının patlamaya ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında 8 savcı ve 2 başsavcı vekili görevlendirildi.

        Yürütülen geniş çaplı soruşturma sonucu yurt içi ve yurt dışında düzenlenen operasyonlarla çok sayıda kişi gözaltına alındı.


        BAKAN SOYLU: MERSİN VE İSTİKLAL SALDIRISI MÜNBİÇ'TEN
        İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstiklal Caddesi'ndeki bombalı terör saldırısıyla ilgili dün yaptığı açıklamada, "Son 12 ayda 200 terör eylemi güvenlik güçlerimiz tarafından engellenmişken birdenbire son 2 ayda Mersin ve İstiklal Caddesi saldırılarının yaşanması, özellikle yüzyılın seçimi yaklaşırken Türkiye'yi yeniden küresel istikrarsızlık cenderesine çekme denemesidir. İstiklal Caddesi saldırısı PKK'nın daha önce defalarca gördüğümüz sivil katliamlarından birisidir. Faili hemen bulduk, şimdi arkasındaki tüm yapıyı deşifre ediyoruz.Mersin saldırısı da Münbiç'ten oldu, İstiklal Caddesi saldırısı da Münbiç'ten oldu. Münbiç'te de sizin ağalarınız durmaktadır, bu kadar basit, Amerika durmaktadır, PYD/PKK durmaktadır" ifadelerini kullandı.

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