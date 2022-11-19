AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İstiklal Caddesi'nde önemli açıklamalar: Türkiye güven ülkedir, bedelini ağır ödeyecekler



BAKAN SOYLU: MERSİN VE İSTİKLAL SALDIRISI MÜNBİÇ'TEN

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstiklal Caddesi'ndeki bombalı terör saldırısıyla ilgili dün yaptığı açıklamada, "Son 12 ayda 200 terör eylemi güvenlik güçlerimiz tarafından engellenmişken birdenbire son 2 ayda Mersin ve İstiklal Caddesi saldırılarının yaşanması, özellikle yüzyılın seçimi yaklaşırken Türkiye'yi yeniden küresel istikrarsızlık cenderesine çekme denemesidir. İstiklal Caddesi saldırısı PKK'nın daha önce defalarca gördüğümüz sivil katliamlarından birisidir. Faili hemen bulduk, şimdi arkasındaki tüm yapıyı deşifre ediyoruz.Mersin saldırısı da Münbiç'ten oldu, İstiklal Caddesi saldırısı da Münbiç'ten oldu. Münbiç'te de sizin ağalarınız durmaktadır, bu kadar basit, Amerika durmaktadır, PYD/PKK durmaktadır" ifadelerini kullandı.

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