AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İstiklal Caddesi'nde önemli açıklamalar: Türkiye güven ülkedir, bedelini ağır ödeyecekler

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İstiklal Caddesi'nde önemli açıklamalarda bulundu.
"Türkiye kesinlikle güvenli bir ülkedir" diyen Çelik şunlar söyledi:
Kimse Türkiye'nin güven ülkesi olma durumunu değiştiremez. Tüm terör örgütleriyle mücadele edecek gücümüz var. Belediye başkanımız ve arkadaşları burayı bayraklarla donattılar. Bir gayret ortaya koydular.
"BEDELİNİ EN AĞIR ŞEKİLDE ÖDEYECEKLER"
Bundan sonra da birlik duygusuyla güçlü mücadele vermeye devam edeceğiz. Burası gayet güvenli bir yerdir. Türkiye'ye göz diken terör örgütleri bedelini en ağır şekilde ödeyecektir.
DAYANIŞMA MESAJI: BURADAYIZ, İSTİKLAL'DEYİZ
Dayanışma gösteren tüm vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Buradayız, İstiklal Caddesi'ndeyiz. Ülkemiz için çalışmaya devam ediyoruz.