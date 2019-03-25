Teröristbaşından Zillet İttifakına tam destek!

Bugüne kadar on binlerce Kürt vatandaşımızı katleden terör örgütü PKK'nın elebaşılarından Murat Karayılan, AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakını, terörist emellerinin en büyük düşmanı olarak görüyor.

ZİLLET İTTİFAKINI İŞARET ETTİ

Karayılan, terör örgütü olarak mahalli seçimlerde ismini vermeden, bu seçimde destekledikleri ittifakı işaret etti. "Benim halkım kime oy vereceğini bilir" diyen terörist başı, Zillet İttifakının listesinde kendilerinden isimlerin bulunduğunu hatırlattı ve oyların Zillet İttifakı'na verilmesini istedi.

Güvenlik kuvvetlerinin operasyonları neticesinde bölgede etkinliğini kaybeden ve inleri darmadağın olan PKK'lı teröristlerin Kandil'deki merkezinde 31 Mart seçimleri korkusu hüküm sürüyor. Bu korkusunu kendilerine yakın bir kanalda yayınlanan programda dile getiren teröristbaşı Karayılan, terör sempatizanlarının kendi adamlarının yer aldığı Zillet ittifakını desteklemesini arzu ediyor.

YENİDEN BELEDİYELERİN "PKK'NIN ARKA BAHÇESİ OLMASINI" İSTİYOR

Kürt vatandaşların katili örgütün başlarından olan Karayılan, son zamanlarda Güneydoğu bölgesinde yaşanan gelişmelerin farkında değil. PKK'lılardan temizlenen belediyelerin hizmetlerini engelleyemiyorlar. İşte bu yüzden, huzur bulan vatandaşlardan rahatsızlık duyuyorlar. Belediyelerin yeniden teröristlere kaynak sağlayan, destek veren, eleman kazandıran belediyeler haline gelmesini istiyor. Bunun için de, listelerinde PKK'lı isimlerin yer aldığı CHP-HDP-İP ve Saadet Partisi'nin oluşturduğu Zillet ittifakına destek peşinde.