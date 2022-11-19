Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 102 bin 123 kişinin tutuklandığını, cezaevinde halen 17.787 kişinin bulunduğunu, 23 bin 969 kişi nin firarda olduğu bildirildi.



"23.969 KİŞİ HALEN FİRARDA"

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından açıklamada bulundu.