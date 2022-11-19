Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 102 bin 123 kişinin tutuklandığını, cezaevinde halen 17.787 kişinin bulunduğunu, 23 bin 969 kişinin firarda olduğu bildirildi.
"23.969 KİŞİ HALEN FİRARDA"
MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından açıklamada bulundu.
Sabah'ta yer alan habere göre, Feti Yıldız, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen darbe girişiminden 15 Kasım 2022'ye kadar FETÖ'den 339.247 kişi gözaltına alındığını belirterek, "Bunlardan 102.123 kişi tutuklanmış. Cezaevinde halen 17.787 kişi tutuklu/hükümlü bulunmaktadır. 23.969 kişi halen firardadır" dedi.
"ÖRGÜTE DESTEK MAHİYETİNDE DEĞERLENDİRİLEN PARA TUTARI 2.369.000.000 TL"
Feti Yıldız, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kapatılan finans kurumu Bank Asya'ya 11.516 kişi destek mahiyetinde para yatırdığı, 465 bin yeni hesap açıldığını belirterek, "Örgüte destek mahiyetinde değerlendirilen para tutarının 2.369.000.000 TL olduğu görüldü" ifadelerini kullandı.