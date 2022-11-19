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    • 19.11.2022 22:33
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    • 19.11.2022 22:55
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    MHP'li Feti Yıldız açıkladı: FETÖ'den 102 bin kişi tutuklandı, 24 bin kişi firarda

    Sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 102 bin 123 kişinin tutuklandığını, cezaevinde halen 17.787 kişinin bulunduğunu, 23 bin 969 kişinin firarda olduğunu belirtti. Son iki dönemde de terör suçlarından 151 belediye başkanının görevinden uzaklatırıldığı ve 98'ine toplam 795 yıl 1046 ay 456 gün hapis cezası verildiğini bildirdi.

    takvim.com.tr
    FETÖ’den 23.969 kişi halen firarda

    Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 102 bin 123 kişinin tutuklandığını, cezaevinde halen 17.787 kişinin bulunduğunu, 23 bin 969 kişinin firarda olduğu bildirildi.

    "23.969 KİŞİ HALEN FİRARDA"
    MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından açıklamada bulundu.



    Sabah'ta yer alan habere göre, Feti Yıldız, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen darbe girişiminden 15 Kasım 2022'ye kadar FETÖ'den 339.247 kişi gözaltına alındığını belirterek, "Bunlardan 102.123 kişi tutuklanmış. Cezaevinde halen 17.787 kişi tutuklu/hükümlü bulunmaktadır. 23.969 kişi halen firardadır" dedi.



    "ÖRGÜTE DESTEK MAHİYETİNDE DEĞERLENDİRİLEN PARA TUTARI 2.369.000.000 TL"
    Feti Yıldız, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kapatılan finans kurumu Bank Asya'ya 11.516 kişi destek mahiyetinde para yatırdığı, 465 bin yeni hesap açıldığını belirterek, "Örgüte destek mahiyetinde değerlendirilen para tutarının 2.369.000.000 TL olduğu görüldü" ifadelerini kullandı.



        "98 BELEDİYE BAŞKANINA TOPLAM 795 YIL 1046 AY 456 GÜN HAPİS CEZASI"
        Feti Yıldız, şunları söyledi:

        "Son iki dönemde terör suçları sebebiyle görevden uzaklaştırılan 151 belediye başkanından 98'sine toplam 795 yıl 1046 ay 456 gün ilk derece mahkemelerinden hapis cezası verilmiştir."



        "127.278 BAŞVURUDAN 26.871'Sİ KARARA BAĞLANDI"
        "Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu'na 127.278 başvuru yapılmış 126.871 karara bağlanmış, 450 dosyanın incelemesi devam etmektedir. Bu dosyalardan 17.844 kabul karar verilmiştir. Ciddi bir oran.."

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        FETÖ’den 23.969 kişi halen firarda
        Haberler Güncel MHP'li Feti Yıldız açıkladı: FETÖ'den 102 bin kişi tutuklandı, 24 bin kişi firarda
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