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    • 18.11.2022 16:14
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    CHP yandaşı Sözcü'nün algı operasyonu elinde patladı! "Barındırılması talimatı Kobani'den eylem talimatı Münbiç'ten"

    Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin'deki polisevi ile İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırılarının Münbiç'ten gelen teröristler tarafından gerçekleştiğini bildirdi. Bakan Soylu'nun sözleri sonrası iftiraya başlayan CHP yandaşı Sözcü'nün "Bomba talimatına lokasyon dayanmıyor" haberi elinde patladı. Terör örgütü PKK/PYD'ye kalkan olan fondaşın iftiralarına sosyal medyadan cevap veren İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Teröristin Kobanili tekstilcinin evinde barındırılması talimatı Kobani’den, eylem talimatı Münbiç’ten, saldırıdan sonra teröristin saklanması talimatı Kamışlı’dan!" dedi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Fondaşın algı operasyonu elinde patladı!

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin'deki polisevi ile İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırılarının Münbiç'ten gelen teröristler tarafından gerçekleştiğini bildirdi.


    SÖZCÜ BAKAN SOYLU'YA SALDIRDI
    Bakan Soylu'nun Münbiç'i işaret etmesi sonrası CHP yandaşı Sözcü, "Bombalı saldırı talimatının lokasyonu yine değişti… Süleyman Soylu bu kez de 'Münbiç' dedi!" başlığıyla algı operasyonuna başladı.

    "KOBANİLİ TEKSTİLCİNİN EVİNDE BARINDIRILMASI TALİMATI KOBANİ'DEN, EYLEM TALİMATI MÜNBİÇ'TEN, SAKLANMASI TALİMATI KAMIŞLI'DAN"
    CHP yandaşı Sözcü'nün algı operasyonu haberini ise İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı deşifre etti. Çataklı sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Dezenformasyon haberini düzeltelim; İstiklal'deki saldırıda teröristin Kobanili tekstilcinin evinde barındırılması talimatı Kobani'den, Eylem talimatı Münbiç'ten, Saldırıdan sonra teröristin saklanması talimatı Kamışlı'dan! Çarpıtarak korumaya çalışmayın. Olayın faili PKK/PYD'dir" denildi.

        Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2023 yılı bütçesine ilişkin yaptığı sunumda, dış desteği yoğun bir terör yapısıyla mücadele ettiklerini vurguladı.

        Bu mücadeleyi sürdürürken Anayasa, hukuk, demokrasi, insan hakları ve devlet ilkelerinden asla taviz vermediklerini belirten Soylu, sadece son 3 yılda ABD senatosundan PKK/PYD'ye 2 milyar dolar yardım yapıldığını söyledi.

        Bakan Soylu, bunlara rağmen terör örgütüne katılımın 30 yıldır ilk kez 3 yıldır üst üste 100'ün altına düştüğüne işaret ederek, "Son 3 yılda teslim olanların sayısı, katılanların sayısını aşmışken 3 Aralık 2016'da yaşanan Reina saldırısından sonra şehirlerimizde büyük terör olayı yaşanmamışken, 2015'te 2 bin 817 olan terör eylemi sayısı ilk 10 ay itibarıyla yüzde 97 azalışla 97'ye düşmüşken ve bunların çoğu sınırın karşısından yapılan taciz atışlarıyken son 6 yılda 2 bin 473, 2021'de 184, 2022'de 157, son 12 ayda 200 terör eylemi güvenlik güçlerimiz tarafından engellenmişken birdenbire son 2 ayda Mersin ve İstiklal Caddesi saldırılarının yaşanması özellikle yüzyılın seçimi yaklaşırken Türkiye'yi yeniden küresel istikrarsızlık cenderesine çekme denemesidir." değerlendirmesinde bulundu.

        Bunların, Türkiye'nin üzerine oynanan oyunun büyüklüğüne işaret ettiğini söyleyen Soylu, "İstiklal Caddesi saldırısı PKK'nın daha önce defalarca gördüğümüz sivil katliamlarından birisidir. Faili hemen bulduk, şimdi arkasındaki tüm yapıyı deşifre ediyoruz." dedi.

        Soylu, 2016-2022 arasında teslim olarak ifade veren 1248 örgüt mensubundan 393'ünün, PKK'ya HDP aracılığıyla katıldığını söylediğine işaret ederek, şunları kaydetti:

        "Bizler, gençler dağa gitmesin diye uğraşırken, HDP'nin parti yöneticisinin arabasıyla çocuk kaçırırken yakalanmasının, 4 yıldır hala Diyarbakır ailelerinden utanmayışının, Duran Kalkan'a, Murat Karayılan'a peşkeş çektikleri, 'portatif' diye isim taktıkları o çocukların ve gençlerin hesabını (HDP) bu millete vermelidirler."

        Soylu, ülkenin güvenlik güçlerine yönelik "kimyasal silah kullanma" iftirasına alkış tutanların da hesap vermesi gerektiğini vurgulayarak, "Sizin derdiniz ne ki PYD ile PKK'yı aklıyorsunuz? Mersin saldırısı da Münbiç'ten oldu, İstiklal Caddesi saldırısı da Münbiç'ten oldu. Münbiç'te de sizin ağalarınız durmaktadır, bu kadar basit, Amerika durmaktadır, PYD/PKK durmaktadır." diye konuştu.

        Bakan Soylu, PKK/PYD ile sınır komşusu olmaktan sakınca görmeyenlerin, terörle mücadele eden polis, jandarma, asker ve korucular ile gazi ve şehit ailelerine söyleyecek sözlerinin olamayacağının altını çizdi.

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        Fondaşın algı operasyonu elinde patladı!
        Haberler Güncel CHP yandaşı Sözcü'nün algı operasyonu elinde patladı! "Barındırılması talimatı Kobani'den eylem talimatı Münbiç'ten"
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