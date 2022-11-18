Pençe-Kilit şehidine son veda: Uzman Çavuş Sinan İnak son yolculuğuna uğurlandı

ŞEHİDİN CENAZESİNE BAKAN YANIK DA KATILDI

Törene Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, 39'uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tutucu, Garnizon Komutanı Topçu Albay Hakan Kocabaş, Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy ile askeri erkan, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.