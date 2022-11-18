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    • 18.11.2022 16:53
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    • 18.11.2022 17:01
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    Pençe-Kilit şehidine son veda: Uzman Çavuş Sinan İnak son yolculuğuna uğurlandı

    Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinden acı haber geldi. Piyade Uzman Çavuş Sinan İnak, PKK’lı teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucunda şehit oldu. Memleketi Osmaniye’ye getirilen şehidin cenazesi toprağa verildi. Şehidin cenaze törenine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da katıldı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Pençe-Kilit şehidi Sinan İnak gözyaşlarıyla uğurlandı

    Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinden gelen acı haber yürekleri dağladı. PKK'lı teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucunda 28 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Sinan İnak şehit düştü. Şehidin naaşı, memleketi Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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    BABAOCAĞINDA HELALLİK ALINDI
    Şehidin cenazesini, anne Hüsne, baba Ökkeş, eşi Emine İnak, kardeşleri ve yakınları gözyaşlarıyla karşıladı. Babaevinde helallik alınmasının ardından şehit İnak için Gümüş Köyü Merkez Cami önünde cenaze töreni düzenlendi.

    ŞEHİDİN CENAZESİNE BAKAN YANIK DA KATILDI
    Törene Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, 39'uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tutucu, Garnizon Komutanı Topçu Albay Hakan Kocabaş, Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy ile askeri erkan, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

    ŞEHİT BABASI GÜÇLÜKLE AYAKTA DURDU
    Törende Vali Erdinç Yılmaz, güçlükle ayakta duran baba Ökkeş İnak'ın koluna girdi. İl Müftüsü Ali Çakmak'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Sinan İnak'ın cenazesi, köy mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi.

    PENÇE-KİLİT'TE 5 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
    Öte yandan TSK'nın terörle mücadelesi kararlılıkla devam ediyor. Son olarak bugün Pençe-Kilit bölgesinde 5 PKK'lı terörist öldürüldü.
    Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

    "Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi"

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