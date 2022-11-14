Alman Phoenix'ten İstiklal'deki terör saldırısı sonrası algı operasyonu! PKK'yı masumlaştırmaya çalıştılar

PKK'nın bir terör örgütü olduğunu ve yaptıkları saldırıları görmezden gelen Alman kanalı meseleyi hendek operasyolarının yaşandığı döneme bağlayarak cinlik peşine düştü.

KANALIN İLK SKANDALI DEĞİL

Alman Devlet Televizyon Kanalların birinci ve ikinci kanalları ARD ve ZDF tarafından kurulduğu bilinen Phoenix 2015 yılında da bir skandala imza atmıştı.

1915 olaylarına dair Ermeni diasporası iddialarına dayanan belgesel yayınlayan Phoenix Türkiye'nin sözde soykırımı yok saydığını, iddia ederek Belgeselde Hitler'in Ermeni "soykırım"ını örnek alarak Yahudi soykırımı yaptığını iddia etmişti.

AMERİKAN NYT'DE ALGI YAPMIŞTI

Terör saldırısı sonrası ABD merkezli New York Times da Türkiye'yi karalayan bir habere imza atmıştı.