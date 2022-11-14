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    • Güncel
    • 14.11.2022 15:50
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    • 14.11.2022 15:54
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    Alman Phoenix'ten İstiklal'deki terör saldırısı sonrası algı operasyonu! PKK'yı masumlaştırmaya çalıştılar

    İstiklal Caddesi'nde Ahlam Albashır isimli PKK/YPG'li teröstin gerçekleştirdiği alçak saldırı sonrası Alman medyası algı operasyonuna soyundu. Phoenix isimli Alman yayın orgnaı terör örgütü PKK'yı masum göstermeye çalışırken Türkiye'nin kürtlere yönelik sert tedbirler alacağını ima ederek algı operasyonu yaptı.

    takvim.com.tr
    Alman algıya başladı

    Terör örgütü PKK yine alçak bir saldırı gerçekleştirdi.

    Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde Suriye uyruklu Ahlam Albashır'ın gerçekleştirdiği bombalı saldırıda 6 vatandaşımız hayatını kaybetti 81 vatandaşımız ise yaralandı.

    Terörist Albashar yakalanırken alçak saldırının talimatını PKK/PYD/YPG terör örgütünün Suriye Kobani'deki merkezinden aldığı ortaya çıktı.

    ALMAN PHOENIX'TEN ALGI OPERASYONU
    Türkiye saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarını uğurlarken Alman yayın organı Phoenix algı operasyonuna soyundu.

    PKK'YI MASUM GÖSTERMEYE ÇALIŞTILAR
    Taksim'de gerçekleşen terör saldırısıyla ilgili yayın yapan Alman kanalı Phoenix, PKK'yı masum göstermeye çalışarak Türkiye'yi hedef aldı.

    "Yetkililerin ülkedeki Kürtlere karşı daha sert adımlar atacağını düşünebilir miyiz?" diye sorarak hedef saptırırken spiker de "Kesinlikle" diye yanıt verdi.

        PKK'nın bir terör örgütü olduğunu ve yaptıkları saldırıları görmezden gelen Alman kanalı meseleyi hendek operasyolarının yaşandığı döneme bağlayarak cinlik peşine düştü.

        KANALIN İLK SKANDALI DEĞİL
        Alman Devlet Televizyon Kanalların birinci ve ikinci kanalları ARD ve ZDF tarafından kurulduğu bilinen Phoenix 2015 yılında da bir skandala imza atmıştı.

        1915 olaylarına dair Ermeni diasporası iddialarına dayanan belgesel yayınlayan Phoenix Türkiye'nin sözde soykırımı yok saydığını, iddia ederek Belgeselde Hitler'in Ermeni "soykırım"ını örnek alarak Yahudi soykırımı yaptığını iddia etmişti.

        AMERİKAN NYT'DE ALGI YAPMIŞTI
        Terör saldırısı sonrası ABD merkezli New York Times da Türkiye'yi karalayan bir habere imza atmıştı.




        Türkiye'nin turizm merkezi olmasından rahatsızlık duyan tetikçiler, "Her yıl dünyanın dört bir yanından Türkiye'yi ziyaret eden on milyonlarca turistin çoğu, Pazar günkü bombalamanın gerçekleştiği bölgede vakit geçiriyor" diyerek terör örgütünü kınamak yerine küresel çaplı bir algı operasyonuna girişerek Türkiye'yi hedef almıştı.
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