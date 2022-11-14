Alman Phoenix'ten İstiklal'deki terör saldırısı sonrası algı operasyonu! PKK'yı masumlaştırmaya çalıştılar

Terör örgütü PKK yine alçak bir saldırı gerçekleştirdi.
Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde Suriye uyruklu Ahlam Albashır'ın gerçekleştirdiği bombalı saldırıda 6 vatandaşımız hayatını kaybetti 81 vatandaşımız ise yaralandı.
ALMAN PHOENIX'TEN ALGI OPERASYONU
Türkiye saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarını uğurlarken Alman yayın organı Phoenix algı operasyonuna soyundu.
PKK'YI MASUM GÖSTERMEYE ÇALIŞTILAR
Taksim'de gerçekleşen terör saldırısıyla ilgili yayın yapan Alman kanalı Phoenix, PKK'yı masum göstermeye çalışarak Türkiye'yi hedef aldı.
"Yetkililerin ülkedeki Kürtlere karşı daha sert adımlar atacağını düşünebilir miyiz?" diye sorarak hedef saptırırken spiker de "Kesinlikle" diye yanıt verdi.