Şırnak'ta PKK'ya rahat yok! 1071 personelle operasyon düğmesine basıldı

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak, kış üslenme bölgelerini tespit etmek, geçmiş yıllarda kullandıkları mağara/sığınak/barınak alanlarının imha etmek ve bölücü terör örgütü mensuplarının sınır geçişlerini engellenmek maksadıyla, Şırnak ilinde "Eren Abluka Sonbahar Kış-14 (Şırnak-Cudi Dağı-Tuşimiya Vadisi) Şehit J.Tğm. İsmail Can AKDENİZ Operasyonu" başlatıldı.
Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen operasyonda; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu Timlerinden oluşan 1.071 personel, 107 operasyonel tim görev alıyor.
Operasyonun başlangıcından bugüne kadar; nokta istihbaratına dayalı olarak Şırnak Merkez İlçesi Cudi Dağı kırsalında icra edilen arazi arama tarama faaliyetinde tespit edilen (6) adet mağara ve (6) adet sığınak içerisinde;
- (3) adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği,
- (1) adet Zagros keskin nişancı tüfeği,
- (1) adet Glock tabanca,
- (1) adet otomatik av tüfeği,
- (6) adet el bombası,
- (5) adet roket mühimmatı,
- (926) adet çeşitli çap ve ebatta fişek,
- (23) adet şarjör,
- (14) adet EYP anahtarı (Alfa Fire),
- (2) adet EYP ateşleyicisi,
- (2) adet Toll serisi EYP alıcı düzenek,
- (6) adet EYP devre kartı,
- (3) adet EYP ateşleme kumandası,
- (5) adet el telsizi,
- (2) adet dürbün,
- (2) adet EYP yapında kullanılan elektronik devre kartı,
- (3) adet telsiz,
- (5) adet akü,
- (2) adet tüp,
- (1) adet güneş paneli,
- (180) adet çeşitli ebatlarda pil,
- (20) adet el feneri,
- (2) adet fotoğraf makinası,
- (7) adet jelikan bidon,
- (50) m2 branda ve sera naylonu,
- (25) kg gıda malzemesi,
- (445) adet yaşam, sağlık, giyim, inşaat ve kırtasiye malzemeleri ele geçirildi. Ele geçirilen depo, sığınak ve barınaklardaki malzemeler imha edilerek kullanılamaz hale getirildi.