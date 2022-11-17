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    • Güncel
    • 17.11.2022 10:14
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    • 17.11.2022 10:14
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    Şırnak'ta PKK'ya rahat yok! 1071 personelle operasyon düğmesine basıldı

    Son dakika haberine göre PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlara bir yenisi daha eklendi. Şırnak'ta 1071 personelin katılımıyla Eren Abluka Sonbahar Kış-14 Şehit J.Tğm. İsmail Can AKDENİZ Operasyonu başlatıldı.

    PKK’ya rahat yok! 1071 personelle düğmeye basıldı

    PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak, kış üslenme bölgelerini tespit etmek, geçmiş yıllarda kullandıkları mağara/sığınak/barınak alanlarının imha etmek ve bölücü terör örgütü mensuplarının sınır geçişlerini engellenmek maksadıyla, Şırnak ilinde "Eren Abluka Sonbahar Kış-14 (Şırnak-Cudi Dağı-Tuşimiya Vadisi) Şehit J.Tğm. İsmail Can AKDENİZ Operasyonu" başlatıldı.

    Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen operasyonda; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu Timlerinden oluşan 1.071 personel, 107 operasyonel tim görev alıyor.

    Operasyonun başlangıcından bugüne kadar; nokta istihbaratına dayalı olarak Şırnak Merkez İlçesi Cudi Dağı kırsalında icra edilen arazi arama tarama faaliyetinde tespit edilen (6) adet mağara ve (6) adet sığınak içerisinde;

    - (3) adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği,
    - (1) adet Zagros keskin nişancı tüfeği,
    - (1) adet Glock tabanca,
    - (1) adet otomatik av tüfeği,
    - (6) adet el bombası,
    - (5) adet roket mühimmatı,
    - (926) adet çeşitli çap ve ebatta fişek,
    - (23) adet şarjör,



    - (14) adet EYP anahtarı (Alfa Fire),
    - (2) adet EYP ateşleyicisi,
    - (2) adet Toll serisi EYP alıcı düzenek,
    - (6) adet EYP devre kartı,
    - (3) adet EYP ateşleme kumandası,
    - (5) adet el telsizi,
    - (2) adet dürbün,
    - (2) adet EYP yapında kullanılan elektronik devre kartı,
    - (3) adet telsiz,
    - (5) adet akü,
    - (2) adet tüp,
    - (1) adet güneş paneli,
    - (180) adet çeşitli ebatlarda pil,
    - (20) adet el feneri,
    - (2) adet fotoğraf makinası,
    - (7) adet jelikan bidon,
    - (50) m2 branda ve sera naylonu,
    - (25) kg gıda malzemesi,
    - (445) adet yaşam, sağlık, giyim, inşaat ve kırtasiye malzemeleri ele geçirildi. Ele geçirilen depo, sığınak ve barınaklardaki malzemeler imha edilerek kullanılamaz hale getirildi.

        Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN ABLUKA SONBAHAR-KIŞ OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.

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        Haberler Güncel Şırnak'ta PKK'ya rahat yok! 1071 personelle operasyon düğmesine basıldı
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