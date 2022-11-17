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    • 17.11.2022 10:31
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    TOKİ KİLİS KURA SONUÇLARI SORGULAMA VE CANLI İZLEME EKRANI | Kilis Merkez 2+1, 3+1 TOKİ kura sonuçları İSİM LİSTESİ!

    Kilis Merkez'de inşa edilecek 550 konut için kuralar bugün çekiliyor. 7 Kasım'dan itibaren çekilmeye başlanan kuralar neticesinde Şırnak, Kars, Siirt, Batman, Iğdır ve Ardahan gibi illerde kura çekilişleri tamamlandı. Bu kez Kilis için kuralar çekilecek. Peki Kilis Merkez 2+1, 3+1 TOKİ kura sonuçları İSİM LİSTESİ açıklandı mı? İşte TOKİ KİLİS KURA SONUÇLARI SORGULAMA VE CANLI İZLEME EKRANI...

    TOKİ KİLİS KURA SONUÇLARI SORGULAMA VE CANLI İZLEME EKRANI

    Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine kuralar çekilmeye devam ediyor. TOKİ kura takvimine göre Kilis Merkez'de 550 konut için kuralar 17 Kasım Perşembe yani bugün çekilecel. Peki TOKİ Kilis 2+1, 3+1 TOKİ kura sonuçları İSİM LİSTESİ açıklandı mı? Haberimizden TOKİ KİLİS KURA SONUÇLARI SORGULAMA VE CANLI İZLEME EKRANINA ulaşabilirsiniz...

    KİLİS TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

    Kilis TOKİ sosyal konut projesi için kura çekimi 17 Kasım 2022 Perşembe günü saat 10:00'da yapılacak.

    Kura çekimi canlı olarak TOKİ'nin Youtube kanalından izlenebilecek.

    TOKİ CANLI KURA İZLEME EKRANI

    Kura çekimini canlı olarak izleyemeyecek olan kişiler ise çekiliş tamamlandıktan sonra TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden sorgulama yapabilecekler.

    KİLİS TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

    E-DEVLET TOKİ SONUCU SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

        BAŞVURU ÜCRETİ İADESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

        "Başvuru dönemi içinde" başvuru bedelini alarak başvurusunu iptal edebilir. Daha sonra asil hak sahibi olmayanların başvuru bedelleri kuradan sonra 5 işgünü sonra iade edilecek. Başvurusu iptal edilenler de kurayı beklemeden başvuru bedelini iade alabilecekler.
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        Haberler Güncel TOKİ KİLİS KURA SONUÇLARI SORGULAMA VE CANLI İZLEME EKRANI | Kilis Merkez 2+1, 3+1 TOKİ kura sonuçları İSİM LİSTESİ!
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