TOKİ KİLİS KURA SONUÇLARI SORGULAMA VE CANLI İZLEME EKRANI | Kilis Merkez 2+1, 3+1 TOKİ kura sonuçları İSİM LİSTESİ!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine kuralar çekilmeye devam ediyor. TOKİ kura takvimine göre Kilis Merkez'de 550 konut için kuralar 17 Kasım Perşembe yani bugün çekilecel. Peki TOKİ Kilis 2+1, 3+1 TOKİ kura sonuçları İSİM LİSTESİ açıklandı mı? Haberimizden TOKİ KİLİS KURA SONUÇLARI SORGULAMA VE CANLI İZLEME EKRANINA ulaşabilirsiniz...