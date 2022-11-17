TOKİ KİLİS KURA SONUÇLARI SORGULAMA VE CANLI İZLEME EKRANI | Kilis Merkez 2+1, 3+1 TOKİ kura sonuçları İSİM LİSTESİ!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine kuralar çekilmeye devam ediyor. TOKİ kura takvimine göre Kilis Merkez'de 550 konut için kuralar 17 Kasım Perşembe yani bugün çekilecel. Peki TOKİ Kilis 2+1, 3+1 TOKİ kura sonuçları İSİM LİSTESİ açıklandı mı? Haberimizden TOKİ KİLİS KURA SONUÇLARI SORGULAMA VE CANLI İZLEME EKRANINA ulaşabilirsiniz...
KİLİS TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ AÇIKLANDI MI?
Kilis TOKİ sosyal konut projesi için kura çekimi 17 Kasım 2022 Perşembe günü saat 10:00'da yapılacak.
Kura çekimi canlı olarak TOKİ'nin Youtube kanalından izlenebilecek.
Kura çekimini canlı olarak izleyemeyecek olan kişiler ise çekiliş tamamlandıktan sonra TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden sorgulama yapabilecekler.
KİLİS TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
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