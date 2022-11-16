Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırı meydana geldi. Olayda 6 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 81 kişi yaralandı. Saldırının ardından harekete geçen yargı ve emniyet kirli ilişkileri ağını deşifre etti. Saldırıyı gerçekleştiren terörist ve işbirlikçileri kıskıvrak yakalandı. Yapılan sorguda, terörist Suriye YPG tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini itiraf etti. Terör örgütüne yakın gruplar; saldırıyı gerçekleşen PKK'nın rolünü gizlemek adına sosyal medyada kirli bir operasyona soyundu.

TERÖRİSTİN ABLASI YALANI!

Fethullahçı Terör Örgütü ve PKK'ya yakın hesaplar Twitter'da bir video dolaşıma soktu. Teröristler, Somalili bir kadının videosunu, PKK'lı terörist ablası olarak paylaştı. Terör destekçisi hesaplar kadının; "teröristin eylemi gerçekleştirmediğini, kendilerinin de Kürt ya da Suriyeli değil, Somalili olduklarını" söylediğini öne sürdü. Yalan bilgi, terör örgütlerine destek verenler tarafından hızla paylaşıldı ve dolaşıma sokuldu.