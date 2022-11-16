Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 16.11.2022 16:27
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.11.2022 16:50
    ABONE OL

    PKK ve FETÖ'den ortak algı operasyonu: Somalili kadını, teröristin ablası diye paylaştılar! Yalanları ellerinde patladı

    İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen kanlı saldırıda 6 vatandaşımız şehit oldu, 81 vatandaşımızı yaralandı. Saldırının ardından sosyal medya prorvokatörleri panik ve korku yaymak adına kirli paylaşımlara soyundu. Emniyet güçlerinin yerinden müdahalesiyle provokatörlere geçit verilmedi. Saldırının arkasındaki PKK parmağının tüm açıklığıyla ortaya çıkarılmasının ardından; bu kez PKK ve FETÖ destekçisi hesaplar sosyal medyada algı operasyonuna başladı. Terör örgütlerine yakın hesaplar PKK'yı aklamak adına, "Somalili bir kadının" videosunu, PYD'li teröristin ablası çarpıtmasıyla paylaştı. Teröristlerin yalanları, kadının açıklamalarının Türkçe'ye çevrilmesinin ardından ellerinde patladı.

    takvim.com.tr
    PKK ve FETÖ’den ortak algı operasyonu

    Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırı meydana geldi. Olayda 6 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 81 kişi yaralandı. Saldırının ardından harekete geçen yargı ve emniyet kirli ilişkileri ağını deşifre etti. Saldırıyı gerçekleştiren terörist ve işbirlikçileri kıskıvrak yakalandı. Yapılan sorguda, terörist Suriye YPG tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini itiraf etti. Terör örgütüne yakın gruplar; saldırıyı gerçekleşen PKK'nın rolünü gizlemek adına sosyal medyada kirli bir operasyona soyundu.

    TERÖRİSTİN ABLASI YALANI!
    Fethullahçı Terör Örgütü ve PKK'ya yakın hesaplar Twitter'da bir video dolaşıma soktu. Teröristler, Somalili bir kadının videosunu, PKK'lı terörist ablası olarak paylaştı. Terör destekçisi hesaplar kadının; "teröristin eylemi gerçekleştirmediğini, kendilerinin de Kürt ya da Suriyeli değil, Somalili olduklarını" söylediğini öne sürdü. Yalan bilgi, terör örgütlerine destek verenler tarafından hızla paylaşıldı ve dolaşıma sokuldu.

    VATANDAŞLARINI UYARDI
    Ancak teröristlerin mumu yatsıya kadar bile yanmadı. Kadının sözlerinin Türkçe'ye çevrilmesinin ardından gerçekler ortaya çıktı.

    Somalili kadının açıklamaları şu şekilde:
    Somaliler, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Türkler, siyahi bir kızın fotoğrafını paylaşıyorlar, patlamanın arkasında o var diyorlar. Bu kızcağız nasıl böyle bir patlamanın arkasında olabilir. Bu kadar güvenli bir şehirde, özeliklle Taksim'de, ki Taksim çok korunan bir yer, patlama olduğuna inanmıyorlar.

        Patlamanın olduğu yerlerin görüntülerini bir arkadaş gönderdi, bakamazsınız gerçekten. Size gösterecektim ama paylaşılması yasak, paylaşamıyorum.

        Ey Somalililer, dikkat edin ve kendinize iyi bakın, çünkü bu aramalar en az bir hafta sürecek. Duyduğum kadarıyla, şimdi yabancıların kaldığı yerlerde, ev ev arama yapılıyor. Benim de oturduğum mahallede arbaalar ve insanları bile durdurup arıyorlardı.

        Bu kıza da evine girildi, tutuklandı. Belki de suçsuzdur. Türkler, güvenli bir ülke olan Türkiye'de, nasıl böyle bir patlama oalabilir diye soruyorlar, inanamıyorlar, Dün de dağlarda teröristlerle çatışıyorlardı, hatta kayıp vermişlerdi ve bu nedenle çok gerginler. Bu hafta boyunca aramalar devam edecek. İkamet izni olanı da, olmayanı da tutuklayıp sınır dışı edecekler. Onun için bu aralar evde kalmakta fayda var.

        YALANLARI HAKİKA DUVARINDA PARÇALANACAK
        Twitter'da yürütülen kirli algı operasyonu deşifre edilerek açığa çıkarıldı.

            Gazeteci Nedim Şener de, "Bırakın FETÖ'cüler ve PKK'lılar yalan söylesinler, o yalana muhtaç andavallıları da peşlerine taksınlar. Onların bu hali bizi gerçeğe ulaştırıyor. yalanları hakikat duvarında parçalanacak." şeklinde operasyona tepki gösterdi.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            HangiKredi
            Haberler Güncel PKK ve FETÖ'den ortak algı operasyonu: Somalili kadını, teröristin ablası diye paylaştılar! Yalanları ellerinde patladı
                SON DAKİKA