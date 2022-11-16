Türkiye'nin en yüksek ayaklı viyadüğü Eğiste'nin açılış tarihi belli oldu! Konya-Antalya arası 2 saat 15 dakikaya düşecek

Konya'da Toros Dağları üzerine yapımı devam eden Eğiste Viyadüğü'nde sona gelindi. Konya- Hadim-Taşkent ile Karaman'ın Sarıveliler-Başyayla-Ermenek ilçeleri arasında yapılan ve "Türkiye'nin en yüksek ayaklı viyadüğü" olma özelliğiyle, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerini kesintisiz olarak birbirine bağlayacak. Yolun yüzde 8 olan boyuna eğimini yüzde 2.30 mertebesine düşürecek olan viyadük, böylelikle dik yokuş ve keskin virajla aşılan Eğiste Deresi'nde ulaşımı önemli ölçüde rahatlatacak.