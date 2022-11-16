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    • 16.11.2022 09:26
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    • 16.11.2022 09:33
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    Türkiye'nin en yüksek ayaklı viyadüğü Eğiste'nin açılış tarihi belli oldu! Konya-Antalya arası 2 saat 15 dakikaya düşecek

    Son dakika haberi | Konya'da Toros Dağları'nda yapımı devam eden Eğiste Viyadüğü'nün açılmasıyla beraber, Konya-Antalya arasındaki ulaşım süresi yaklaşık 1,5 saat kısalarak 2 saat 15 dakikaya düşecek. Virajlar ve dik yokuş nedeniyle aksayan ulaşım, Eğiste Deresi geçişi ile kolaylaşacak. Proje ile mesafe de 4 bin 400 metre kısalacak. Proje ayrıca Türkiye'nin en yüksek ayaklı viyadüğü olacak.

    Süre 1,5 saat kısalıyor! Türkiye’nin en yükseği olacak

    Konya'da Toros Dağları üzerine yapımı devam eden Eğiste Viyadüğü'nde sona gelindi. Konya- Hadim-Taşkent ile Karaman'ın Sarıveliler-Başyayla-Ermenek ilçeleri arasında yapılan ve "Türkiye'nin en yüksek ayaklı viyadüğü" olma özelliğiyle, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerini kesintisiz olarak birbirine bağlayacak. Yolun yüzde 8 olan boyuna eğimini yüzde 2.30 mertebesine düşürecek olan viyadük, böylelikle dik yokuş ve keskin virajla aşılan Eğiste Deresi'nde ulaşımı önemli ölçüde rahatlatacak.

    Proje ile mesafe 4 bin 400 metre kısalacak. 12.50 metre gabarili çift yol platformunda inşa edilen duble yollu viyadük, 42 ila 166 metrelik 8 orta ayak üzerinde inşa edilecek. Viyadüğün hizmete girmesiyle birlikte Konya-Antalya arası 2 saat 15 dakikaya düşecek. Viyadüğün açılışını Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağını söyleyen AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, "26 Kasım günü Sayın Cumhurbaşkanımızı Konya'da misafir edeceğiz.

    Cumhurbaşkanımız pek çok açılışı gerçekleştirecek. Şehrimize kazandırılmış millet bahçemizin, kentsel dönüşümle ortaya çıkan güzel tablonun hizmete açılması, ulaşım projelerimizden olan Eğiste Viyadüğü ile diğer yol projeleri ve pek çok kamu yatırımlarının toplu açılışı yapılacak" ifadelerini kullandı.

        "MUHTEŞEM BİR HİZMET"
        Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu ise, "Her yönüyle çok muhteşem bir hizmet oldu. Vatandaşlarımız Eğiste Deresi'nden zor şartlar altında geçiyordu. Özellikle kış aylarında o bölgede ulaşımın aksaması söz konusuydu. Ancak şimdi hem mesafe kısaldı hem ulaşım kolaylaştı. Vatandaşlarımız da viyadüğü kullanmak için can atıyor" dedi.

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        HangiKredi
        Haberler Güncel Türkiye'nin en yüksek ayaklı viyadüğü Eğiste'nin açılış tarihi belli oldu! Konya-Antalya arası 2 saat 15 dakikaya düşecek
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