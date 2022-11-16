PKK kadın teröristleri böyle kullanıyor: Önce taciz ve tecavüz ardından suikast ya da intihar eylemcisi

İNFAZ ADRESİ : AVRUPA'NIN GÖBEĞİNDEKİ LAVRİON KAMPI

Saldırı sonrasında örgüt üyelerin kaçacağı adres ise Avrupa'nın göbeğindeki Lavrion kampıydı. İstiklal Caddesi'ndeki hain terör saldırısını gerçekleştiren ve operasyonla 10.5 saatte yakalanan terörist Ahlam Albashır bölücü terör örgütü PKK'ya yardım eden göçmen kaçakçıları tarafından Yunanistan'a götürülecekti. Soruşturmaya yansıyan bilgilere göre, Ahlam Albashır Lavrion Kampı'nda da infaz edilecekti.

Yunanistan'daki Lavrion Kampı dağ kadrosuna sevkiyat üssü olarak biliniyor. Kampta bombacı yetiştiriliyor. PKK'lı teröristler kamp üzerinden Irak'a geçiyor. Yönetimi Kandil tarafından belirleniyor. PKK'nın Yunanistan'daki varlığı 1980'li yıllara dayanıyor.

Türkiye'nin tüm itirazlarına rağmen halen faal olan Lavrion Kampı, Avrupa'nın göbeğinde bombacı yetiştiriyor. Kamp günümüzde Türkiye'den illegal olarak yurtdışına çıkan PKK/KCK terör örgütü mensupları tarafından kırsal alana eleman temini, mali destek, lobi faaliyetleri ve Avrupa'ya geçiş amaçlı kullanılıyor. Çeşitli suçlardan aranan ya da açık dava dosyası olan teröristler, eğitim sonrası Türkiye'ye eylem amaçlı gönderiliyor. Kampta MLKP, MKP, DHKP-C, TKP/ML ve FETÖ mensupları da barınıyor.

YÖNETİMİ KANDİL ATIYOR

Kamp, Türkiye için ulusal güvenlik tehdidi oluşturan terör merkezi konumunda. Kampın girişinde Birleşmiş Milletler Lavrion Kampı tabelası, BM, Kızılhaç bayrakları ile teröristbaşının fotoğrafı ve örgütsel bez parçaları asılı. İşler 7 kişiden oluşan bir komite tarafından yönetiliyor. Kampa alınacak kişiler, Yunanistan Atina'da bulunan PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması Komelan Ciwan isimli oluşum tarafından belirleniyor. Kampta her terör örgütü adına bir sorumlu bulunuyor. Sorumlular ise Kandil'den atanıyor.