PKK kadın teröristleri böyle kullanıyor: Önce taciz ve tecavüz ardından suikast ya da intihar eylemcisi

Eli kanlı terör örgütü PKK/YPG'nin İstanbul'da yaptığı kalleş saldırısı sonrasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "eylemci kadın, örgüt tarafından öldürülecekti" açıklaması PKKYPG'den kaçan kadınların ifadelerine yansıyan örgütün kirli yüzünü bir kez daha belgeledi. SABAH'ın ulaştığı 61 örgüt üyesi kadının ifadelerinden hazırlanan "PKK/KCK'nın Kadın ve Kadın Kimliği istismarı" raporunda terör örgütü taciz, tecavüz ve işkenceler sonrasında kaçma teşebbüsü sonrası cezası biten kadınları, suikastçı ya da intihar eylemcisi olmaya ikna ederek ölmelerini amaçladı.
İstanbul'daki saldırı sonrasında yakalanan terör örgütü üyesi kadının örgütün Avrupa'nın göbeğindeki Yunanistan'daki bombacı kampında infaz edilme planı ve Mersin'de canlı bomba yapılan iki kadının, örgütten kaçış girişimleri sonrasında cezalandırılıp tehditle eyleme ikna edilen militanlar olarak değerlendirildi. Bu ihtimali eylemi planlayan ve eyleme katılan diğer örgüt üyelerinin sağ bırakılıp, eylemci kadın teröriste yönelik 'Ya kattan atın ya kanala atın' mesajları güçlendirdi.
İstanbul İstiklal Caddesi ve Mersin'deki polisevine yönelik saldırıda PKKYPG'nin kadın örgüt üyelerini kullanması, örgütün kirli planını bir kez daha ortaya koydu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kadın terörist Ahlam Albashır'ın yakalanmasının ardından yaptığı açıklamanın satır arasında örgütün sadece eylemci kadını infaz etme isteği ön plana çıktı. Olay sonrası yapılan teknik çalışmalarda, çok açık bir şekilde terör örgütünün talimatının teröristin öldürülmesine yönelik olduğunu belirten İçişleri Bakanı Soylu, "'Ya kattan atın ya kanala atın' diye bir talimatı var, net bir şekilde. Bu konuda teröristi öldürüp bir plan hazırladıkları ortada. Terör örgütü belki buna üzülecek ama ona 'Öldür' talimatı verilen kişiyi de yakaladık" dedi.