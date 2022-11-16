Fatih Altaylı ile Enver Aysever arasında 'köpek' kavgası! Birbirlerine girdiler

Habertürk sunucusu Fatih Altaylı ile Tele 1'den kovulan Enver Aysever arasında köpek kavgası çıktı.

Son dönemde sokak köpeklerinin saldırıları konuşulurken Fatih Altaylı Habertürk ekranlarında yaptığı yayında HAYTAP Başkanı Kemal Şenpolat ve Güvenli Sokaklar Derneği Başkanı Murat Pınar'ı konuk etti.

FATİH ALTAYLI CANLI YAYINDA KONUĞU FIRÇALADI: CAR CAR KONUŞUYORSUNUZ

Yayın esnasında Altaylı, HAYTAP Başkanı Kemal Şenpolat'ın sözlerini keserek, "Ne olur ama burası size özel program değil. Beni delirtmeyin lütfen geldiniz car car konuşuyorsunuz. Bir konuk daha var. Hayvanseverlikten soğuyacağım sizin yüzünüzden. Burada eşek başı değiliz. Bağıra bağıra konuşmayın" dedi. Sözü daha sonra Güvenli Sokaklar Derneği Başkanı Murat Pınar'a verdi.