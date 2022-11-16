MHP'li Semih Yalçın'dan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu iftirasına çok sert tepki: Narko Kemal

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi.
Twitter hesabından paylaşım yapan MHP'li Yalçın şu ifadeleri kullandı:
1- An itibariyle Halk tv dört sefil mahluku ekranlarına çıkarmış partimize ve genel başkanımıza saldırtıyor. Ağızlarından salyalar akıyor. Birisi de Çömez denen devşirilmiş, çürümüş, kokuşmuş oyun uşağı.
2- Anayasa değişikliği için mutabakat arayışları konusunda Cumhur İttifakında anlaşmazlık ve bunalım umanlar Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli tarafından ters köşeye yatırılınca, asıl siyasi kavga ve kriz zillet cephesinde çıktı.