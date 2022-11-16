MHP'li Semih Yalçın'dan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu iftirasına çok sert tepki: Narko Kemal

10 (son)-Herkesi, her kesimi hatta devleti tehdit ediyor, asıp kesiyor. Dahası, Türk seçmenine Batılı başkentlerden parmak sallıyor. Uzunca bir süredir mafya usulü siyaset tarzını tercih eden Kemal Bey'e bundan böyle Narko Kemal diyelim. Bu duruma Halk TV'nin çok mu üzülür acaba?

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