MSB açıkladı: 5 terörist sınırda yakalandı!

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den ülkemize ve ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 şüphelinin yakalandığını bildirdi.



Yapılan açıklamada, "Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize ve ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 3'ünün PKK/PYD, 2'sinin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." denildi.

İKİSİ MESLEKTEN İHRAÇ EDİLEN FETÖ'CÜ

Yakalanan 5 kişiden ikisinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlenirken şahıslardan birinin Astsubay, diğerinin de Sözleşmeli Er olarak görev yaparken ihraç edildiği tespit edildi.