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    • 16.11.2022 11:44
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    • 16.11.2022 11:44
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    MSB açıkladı: 5 terörist sınırda yakalandı!

    Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den ülkemize ve ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 teröristin yakalandığını bildirdi.

    takvim.com.tr
    Hainlere geçit yok! 5 terörist yakalandı

    Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den ülkemize ve ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

    Yapılan açıklamada, "Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize ve ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 3'ünün PKK/PYD, 2'sinin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." denildi.

    İKİSİ MESLEKTEN İHRAÇ EDİLEN FETÖ'CÜ
    Yakalanan 5 kişiden ikisinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlenirken şahıslardan birinin Astsubay, diğerinin de Sözleşmeli Er olarak görev yaparken ihraç edildiği tespit edildi.

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    HangiKredi
    Haberler Güncel MSB açıkladı: 5 terörist sınırda yakalandı!
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