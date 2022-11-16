Başkan Erdoğan, G20 Zirvesi'nde dünyaya meydan okurken, altılı masa 8. buluşmasında da aday açıklayamadı

Dünya devleri ile buluşan Erdoğan, Türkiye'nin taleplerini bir bir iletti. Biden'dan sonra Fransa lideri Macron'la bir araya geldi.
Yunanistan'ın dürüst diyaloğa teşvik edilmesi gerektiğini belirtti. Macron ise terör saldırısında yaşamını yitirenler için taziyelerini iletti.
Biden, Rusya-Ukrayna arasında tahıl koridorunda yaşanan sorunu çözdüğü için Erdoğan'a teşekkür etti. F-16 sürecine de destek vereceğini belirtti.
Masanın küçük ortağı Ali Babacan, konuklarını özenle ağırladı. Tüm gözler, üzerlerine odaklandı! "Acaba bu kez bir açıklama yapılır mı" beklentisi vardı!
Ancak altılı masa yine uzlaşamadı! Sadece bildiri yayınladı. Aynı masalları anlattı! Ama bu kez Babacan'ın dediği gibi yazı fontunu değiştirip ilk kez bir konuda 'ittifak' sağladı!
2 EKİM'DE PALATINO