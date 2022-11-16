Başkan Erdoğan, G20 Zirvesi'nde dünyaya meydan okurken, altılı masa 8. buluşmasında da aday açıklayamadı





Masanın küçük ortağı Ali Babacan, konuklarını özenle ağırladı. Tüm gözler, üzerlerine odaklandı! "Acaba bu kez bir açıklama yapılır mı" beklentisi vardı!



Ancak altılı masa yine uzlaşamadı! Sadece bildiri yayınladı. Aynı masalları anlattı! Ama bu kez Babacan'ın dediği gibi yazı fontunu değiştirip ilk kez bir konuda 'ittifak' sağladı!