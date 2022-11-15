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    • 15.11.2022 18:08
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    • 15.11.2022 18:23
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    Siyasi müflis Kılıçdaroğlu'nun 'İstiklal' provokasyonu elinde patladı! Topluma nifak tohumu ekenlerin hepsi kendi yandaşı

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iftiraya dayalı müflis siyaseti bir kez daha elinde patladı. İstiklal Caddesi'ndeki hain saldırı üzerinden algı operasyonuna soyunan Kılıçdaroğlu, "Terörden nifak çıkarıp toplumu ayrıştırmak isteyenler alçaktır" dedi. Öte yandan sürecin başından bu yana hain terör saldırısından nifak çıkarıp arayış içerisinde olan, devleti ve hükümeti hedef gösterip terör örgütü PKK'yı aklamaya çalışanlar, CHP'nin ve Kılıçdaroğlu'nun desteklediği yapı olarak karşımıza çıkıyor. Takvim.com.tr Kılıçdaroğlu'nun riyakar siyasetini örneklerle çürüttü ve detayları sizler için derledi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Kılıçdaroğlu’nun ’İstiklal’ provokasyonu patladı!

    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, iftira, algı ve kara propagandaya dayalı siyaset anlayışı hız kesmeden sürüyor.

    Bunun son örneği İstiklal Caddesi'ndeki 6 vatandaşımızın şehit olduğu kalleş saldırı ile bir kez daha gözler önüne serildi.

    Topluma nifak tohumu ekenlerin hepsi Kılıçdaroğlu'nun kendi yandaşı!



    İstanbul'daki terör saldırısıyla ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, büyük bir riyakarlığa imza atarak "Terörden nifak çıkarıp toplumu ayrıştırmak isteyenler alçaktır" dedi.



    Sözlerinin devamında ise şu ifadeleri kullandı;

    Toplumun kucaklaşmasını, birlik ve beraberliğini engellemek isteyenlerin bazıları siyasetçi bazıları gazeteci bazıları da yönetici olarak aramızda geziyor. Zehir saçan bir dilleri var bu insanların. Terör saldırısından nifak nasıl çıkarabilirim diye bir arayış içine girenler var. Özür dilerim ama bunlar artık alçak insanlar. Bu lafı kullanmak zorundayım. Terörden nifak çıkarıp toplumu ayrıştırmak isteyenlerin tamamı alçaktır. Bunu hiç kimse unutmasın.



    KILIÇDAROĞLU KENDİ KALESİNE GOL ATTI
    CHP lideri bu sözleri sonrası adeta kendi kalesine gol attı.

    Çünkü hain terör saldırısından nifak çıkarıp arayış içerisinde olan, devleti ve hükümeti hedef gösterip terör örgütü PKK'yı aklamaya çalışan yapı, kendi desteklediği yapı.


        Bu durumu somut örneklerle ele alalım;

        HALK TV'DE SKANDAL SÖZLER: PATLAMAYI 'SEÇİM KAMPANYASI' DİYEREK LANSE ETTİLER
        Patlama, CHP tarafından fonlanan Halk TV'de iktidara mal edildi. Sözde gazeteci Timur Soykan, yaşananlar üzerinden AK Parti'yi hedef aldı.

        Halk TV sunucusu Sorel Dağıstanlı, "Hep bir korku vardı. Sizinle daha önce yaptığımız yayınlarda da konuşuldu, 2015 Haziran-Kasım süreciyle, karanlık süreçle ilgili bir korku vardı. Bu patlama ne yazık ki o endişeleri günyüzüne çıkardı." dedi.

        AYŞENUR ARSLAN'DAN ALGI OPERASYONU
        Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan ise yaptığı açıklamada, "Emniyet'in saldırıyı PYD/YPG yaptı ama, bir Türk yetkili Reuters'a yaptığı açıklamda saldırının IŞİD tarafından da gerçekleştirilebilmiş olabileceğini söylemiş." şeklinde bir açıklama yaparak algı operasyonunun bir parçası oldu.



        KALLEŞ SALDIRI ÜZERİNDEN PROVOKASYON YAPTILAR
        Basın etiğine aykırı görüntüler ve terör içerikleri için ilgili birimlerin talebi üzerine BTK tarafından ülke geneli sosyal medya platformları için bant daraltma uygulaması yapıldı.

        Ancak yapılan bu bant daraltma da bazı kişilerin provokasyonuna engel olmadı.

        Aziz Nesin'in oğlu Ahmet Aziz Nesin, şarkıcı Atilla Taş ve gazeteci Mehmet Selçuk Ada patlamanın 'seçim çalışması' olduğunu öne sürerek hükümeti hedef aldı.

        DEVLETE İFTİRA ATTI, PKK'YI AKLADI
        Nesin, "Devlet seçim çalışmalarını başlattı." dedi.



            Daha sonra PKK'nın yayın organı Medya Haber'e katılan Nesin, "Yandaş medya bile bu eylemin PKK/PYD'nin eylemlerine benzemediği üzerine konuşmalar yapmaya başladılar." şeklinde algı kokan bir açıklama yaparak saldırıyı PKK'nın yapmadığını ima etti.



            Atilla Taş, "Bu filmi daha önce de görmüştük sanki" paylaşımında bulundu.




            Ada ise paylaşımında "Seçim kampanyasını başlattılar" ifadesini kullandı.
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