Siyasi müflis Kılıçdaroğlu'nun 'İstiklal' provokasyonu elinde patladı! Topluma nifak tohumu ekenlerin hepsi kendi yandaşı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, iftira, algı ve kara propagandaya dayalı siyaset anlayışı hız kesmeden sürüyor.
Bunun son örneği İstiklal Caddesi'ndeki 6 vatandaşımızın şehit olduğu kalleş saldırı ile bir kez daha gözler önüne serildi.
İstanbul'daki terör saldırısıyla ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, büyük bir riyakarlığa imza atarak "Terörden nifak çıkarıp toplumu ayrıştırmak isteyenler alçaktır" dedi.
Sözlerinin devamında ise şu ifadeleri kullandı;
Toplumun kucaklaşmasını, birlik ve beraberliğini engellemek isteyenlerin bazıları siyasetçi bazıları gazeteci bazıları da yönetici olarak aramızda geziyor. Zehir saçan bir dilleri var bu insanların. Terör saldırısından nifak nasıl çıkarabilirim diye bir arayış içine girenler var. Özür dilerim ama bunlar artık alçak insanlar. Bu lafı kullanmak zorundayım. Terörden nifak çıkarıp toplumu ayrıştırmak isteyenlerin tamamı alçaktır. Bunu hiç kimse unutmasın.
KILIÇDAROĞLU KENDİ KALESİNE GOL ATTI
CHP lideri bu sözleri sonrası adeta kendi kalesine gol attı.
Çünkü hain terör saldırısından nifak çıkarıp arayış içerisinde olan, devleti ve hükümeti hedef gösterip terör örgütü PKK'yı aklamaya çalışan yapı, kendi desteklediği yapı.