İstiklal Caddesi'nde kanlı terör saldırı! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yaralıların son durumunu paylaştı

Son dakika haberi... İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında yaralanan vatandaşların sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Yerlikaya, paylaşımında, "İstiklal Caddesi'ndeki bombalı terör saldırısında yaralanan 81 hastamızdan 61'i taburcu oldu. 14 hastamızın serviste, 6 hastamızın da yoğun bakımda tedavileri sürüyor. Tedavileri devam eden hastalarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum." ifadesine yer verdi.
İSTİKLAL CADDESİ'NDE KANLI SALDIRI
İstiklal Caddesi'nde meydana gelen, 6 kişinin ölümüne, 81 kişinin yaralanmasına neden olan terör saldırısının şüphelisi Suriye uyruklu Ahlam Albashır, gözaltına alındı.
Albashır'ın gözaltına alınmasının ardından derinleştirilen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 50'ye yükseldi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 1984 İstanbul doğumlu Arzu Özsoy ve 2007 Ereğli doğumlu kızı Yağmur Uçar, 1988 Palu doğumlu Yusuf Meydan, 2013 Seyhan doğumlu Ecrin Meydan, 1982 Gümüşhane doğumlu Adem Topkara ile 1995 Rize doğumlu eşi Mukaddes Elif Topkara'nın patlamada hayatını kaybettiğini bildirdi.
Yerli ve yabancı turistler ile vatandaşlar, saldırının yaşandığı alana kurulan platforma gelerek, karanfiller bırakıyor. Kimi vatandaşlar dua ederek, kimileri de gözyaşı dökerek hayatını kaybedenleri yad ediyor. Azerbaycanlı bir vatandaş da platformdaki Türk bayrağının yanına Azerbaycan bayrağı koydu.