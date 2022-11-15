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    • 15.11.2022 17:55
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    • 15.11.2022 18:41
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    İstiklal Caddesi'nde kanlı terör saldırı! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yaralıların son durumunu paylaştı

    Son dakika haberi... Taksim'de İstiklal Caddesi'nde meydana gelen terör saldırısında 6 vatandaşımız şehit oldu, çok sayıda vatandaşımız yaralandı. Yaralı vatandaşlarımızın son durumuna ilişkin İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi. Vali Yerlikaya, "81 hastamızdan 61'i taburcu oldu. 14 hastamızın serviste, 6 hastamızın da yoğun bakımda tedavileri sürüyor." dedi.

    Taksim’de kanlı saldırı: İşte yaralıların son durumu

    Son dakika haberi... İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında yaralanan vatandaşların sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

    Yerlikaya, paylaşımında, "İstiklal Caddesi'ndeki bombalı terör saldırısında yaralanan 81 hastamızdan 61'i taburcu oldu. 14 hastamızın serviste, 6 hastamızın da yoğun bakımda tedavileri sürüyor. Tedavileri devam eden hastalarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum." ifadesine yer verdi.

    İSTİKLAL CADDESİ'NDE KANLI SALDIRI
    İstiklal Caddesi'nde meydana gelen, 6 kişinin ölümüne, 81 kişinin yaralanmasına neden olan terör saldırısının şüphelisi Suriye uyruklu Ahlam Albashır, gözaltına alındı.

    Albashır'ın gözaltına alınmasının ardından derinleştirilen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 50'ye yükseldi.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 1984 İstanbul doğumlu Arzu Özsoy ve 2007 Ereğli doğumlu kızı Yağmur Uçar, 1988 Palu doğumlu Yusuf Meydan, 2013 Seyhan doğumlu Ecrin Meydan, 1982 Gümüşhane doğumlu Adem Topkara ile 1995 Rize doğumlu eşi Mukaddes Elif Topkara'nın patlamada hayatını kaybettiğini bildirdi.

    Yerli ve yabancı turistler ile vatandaşlar, saldırının yaşandığı alana kurulan platforma gelerek, karanfiller bırakıyor. Kimi vatandaşlar dua ederek, kimileri de gözyaşı dökerek hayatını kaybedenleri yad ediyor. Azerbaycanlı bir vatandaş da platformdaki Türk bayrağının yanına Azerbaycan bayrağı koydu.

        ÇALIŞTIĞI TEKSTİL ATÖLYESİ GÖRÜNTÜLENDİ
        Albashır'ın Esenler'de kamufle olmak için çalıştığı tekstil atölyesi, görüntülendi.

        Esenler'de Kazım Karabekir Mahallesi'nde sokak arasında bulunan tekstil atölyesinin kapalı olduğu görülürken, mahalle sakinleri şüpheliyi anlattı.

        Mahalle sakinlerinden Mesut Karadağ, şüpheli Ahlam Albashır'ın kimseyle göz temasının olmadığını söyledi.

        Zanlının her sabah kahve içtiğini belirten Karadağ, "İlk geldiğinde karı koca kalacak yerleri olmadığı için tekstil atölyesinde kalıyorlardı. Yaklaşık 4 aydır çalışıyordu. Diğer adamı hiç görmedim." dedi.

        Karadağ, şüphelinin kimseyle fazla konuşmadığını ve dikkati çeken bir yönü bulunmadığını dile getirdi.

        Mahalle sakinlerinden Barış Özen de Ahlam Albashır'ı üzerindeki kıyafetlerden tanıdığını, olay günü de aynı giysilerin üzerinde olduğunu anlattı.

        Zanlıyı cumartesi akşam saat 21.00 gibi gördüğünü kaydeden Özen, şöyle konuştu:

        "Kıyafetlerini çok iyi hatırlıyorum. O akşam da o kıyafetler üzerindeydi. Daha önce de bakkala gidip geldiğini görmüştüm. Akşam saat 21.30 civarı buraya geldi, kapıyı çalarken görmüştüm. Geldiğinde elinde bir poşet vardı."

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