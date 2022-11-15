Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 15.11.2022 18:09
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.11.2022 18:29
    ABONE OL

    Kerç krizinin ardından bir kez daha Kiev hedefte: Ukrayna'nın başkentine füzeler düştü

    Rusya, Kırım'da Kerç Köprüsü'nün vurulmasının ardından Kiev ve Ukrayna'nın kalabalık şehirlerini hedef alan geniş kapsamlı saldırılar gerçekleştirmişti. Bu kez Rusya'nın çekildiği Herson'a Ukrayna birliklerinin girmesinden birkaç gün sonra bir kez daha Kiev hedef alındı. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, başkent Kiev'deki en az 3 binaya füze isabet ettiğini açıkladı.

    Rusya, Kiev’de yerleşim yerlerini vurdu

    Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e hava saldırısı düzenledi.

    Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başkent Kiev'deki en az 3 binaya füze isabet ettiğini duyurdu. Çok sayıda hava saldırısı düzenlendiğini belirten Klitschko, olay yerine sağlık ekiplerinin yönlendirildiğini bildirdi.

    'SIĞINAKLARDA KALIN' ÇAĞRISI
    Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kiril Timoşenko, bazı roketlerin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini söyleyerek, halka sığınaklarda kalma çağrısında bulundu.

    SALDIRILAR SÜRÜYOR
    Mikolayiv Valisi Vitaliy Kim ise, bölgede saldırıların sürdüğünü açıkladı. Çernihiv Valisi Vyacheslav Chaus, hava saldırılarının devam ettiğini ifade ederken, Ukraynalılara sığınaklardan ayrılmama uyarısında bulundu.
        Başkan Erdoğan’dan G20’de kritik uyarı
        Haberler Güncel Kerç krizinin ardından bir kez daha Kiev hedefte: Ukrayna'nın başkentine füzeler düştü
            SON DAKİKA