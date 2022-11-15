Kerç krizinin ardından bir kez daha Kiev hedefte: Ukrayna'nın başkentine füzeler düştü

Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e hava saldırısı düzenledi.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başkent Kiev'deki en az 3 binaya füze isabet ettiğini duyurdu. Çok sayıda hava saldırısı düzenlendiğini belirten Klitschko, olay yerine sağlık ekiplerinin yönlendirildiğini bildirdi.