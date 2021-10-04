Bu da CHP'li Tosuncuk! Kılıçdaroğlu’nun vekil adayı Saim Diken partililerden topladığı 1 milyar lira ile ABD’ye kaçtı





SEÇİM ÇALIŞMALARI İÇİN...

Diken, CHP içerisinde girdiği her yarıştan mağlup ayrılırken, son golünü attı. CHP'li bazı milletvekilleri, il başkanları ve yardımcıları, belediye başkanları, meclis üyeleri ve partili müteahhitlerden tüm bu seçim çalışmaları sırasında 1 milyar lira topladı. Daha sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Diken'in 1 milyar lira ile ABD'ye yerleştiği ve burada şirket kurduğu ortaya çıktı.