Bu da CHP'li Tosuncuk! Kılıçdaroğlu’nun vekil adayı Saim Diken partililerden topladığı 1 milyar lira ile ABD’ye kaçtı

CHP, Çiftlik Bank üzerinden binlerce kişiyi dolandıran Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın olayının bir benzeri ile çalkalandı.
Başrolde Saim Diken adlı partili vardı.
Diken, İstanbul 2. Bölge Milletvekili aday adayı olup seçimlere katıldı. Seçilemeyince bu kez başkanlık koltuğuna göz kırptı!
Diken, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ile...
2019 yerel seçimlerinde Eyüpsultan Belediye Başkan aday adayı oldu ama burada da kendine yer bulamadı. 2020'de ise Eyüpsultan CHP İlçe Başkan adayı olup 150 oy aldı. Ancak koltuğu Doğan Sarıtaş'a kaptırdı.