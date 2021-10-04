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    Bu da CHP'li Tosuncuk! Kılıçdaroğlu’nun vekil adayı Saim Diken partililerden topladığı 1 milyar lira ile ABD’ye kaçtı

    CHP'li Saim Diken, İstanbul'da milletvekili, belediye başkanı ve ilçe başkanı adayı yapıldı. Fakat hiçbirini kazanamadı. Bu sırada partili müteahhitlerden 1 milyar lira topladı. Sosyal medya hesaplarını kapattı. Tası tarağı toplayıp kapağı ABD'ye attı.

    Barış Savaş
    Bu da CHP’li Tosuncuk!

    CHP, Çiftlik Bank üzerinden binlerce kişiyi dolandıran Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın olayının bir benzeri ile çalkalandı.

    Başrolde Saim Diken adlı partili vardı.



    Diken, İstanbul 2. Bölge Milletvekili aday adayı olup seçimlere katıldı. Seçilemeyince bu kez başkanlık koltuğuna göz kırptı!


    Diken, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ile...

    2019 yerel seçimlerinde Eyüpsultan Belediye Başkan aday adayı oldu ama burada da kendine yer bulamadı. 2020'de ise Eyüpsultan CHP İlçe Başkan adayı olup 150 oy aldı. Ancak koltuğu Doğan Sarıtaş'a kaptırdı.



        SEÇİM ÇALIŞMALARI İÇİN...
        Diken, CHP içerisinde girdiği her yarıştan mağlup ayrılırken, son golünü attı. CHP'li bazı milletvekilleri, il başkanları ve yardımcıları, belediye başkanları, meclis üyeleri ve partili müteahhitlerden tüm bu seçim çalışmaları sırasında 1 milyar lira topladı. Daha sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Diken'in 1 milyar lira ile ABD'ye yerleştiği ve burada şirket kurduğu ortaya çıktı.




        CHP'liler ve partili vatandaşlardan parayı toplayan Diken'in, ayrıca sosyal medya hesaplarını ve tüm iletişimini de kapattığı anlaşıldı.



        Kemal Kılıçdaroğlu'nun adayının, topladığı paralarla ABD'de şirket kurduğu iddia ediliyor.
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        Haberler Güncel Bu da CHP'li Tosuncuk! Kılıçdaroğlu’nun vekil adayı Saim Diken partililerden topladığı 1 milyar lira ile ABD’ye kaçtı
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